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【新股IPO】和鉑醫藥2142周一招股 入場費約13,050元

股樓投資 07:38 2020/11/29

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和鉑醫藥（新上市編號：02142）自周一（30日）起至周四（12月3日）招股，計劃發售約1.38億股，招股價介乎11.7至12.92元，集資最多逾17.85億元，每手1,000股，入場費約13,050元，12月10日掛牌；聯席保薦人為摩根士丹利、美國銀行及中信證券。

京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元，想知詳情請按：【下一頁】

是次集資所得，約37%用於研發核心產品HBM9161及HBM9036；約23%用於開發支柱資產HBM4003、註冊備案及潛在商業化；約15%用於其他候選藥物的研發；約12%用於和鉑抗體平台產生的創新型分子發現及合作項目；約5%用以改進平台技術；餘下約8%為一般營運資金。

華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元，想知詳情請按：【下一頁】

和鉑醫藥在今次上市共引入了9個基石投資者，包括Black Rock Funds投資3,000萬美元，HBM Health、高瓴資本、Hudson Bay Capital及Octagon Investments各投資1,000萬美元，安瀾資本投資700萬美元，以及3W、奧博資本與君聯資本分別認購500萬美元等值股份；合共認購約9,200萬美元等值股份。

泡泡瑪特傳下周二招股 集資6億美元，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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