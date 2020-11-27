【新股IPO】京東健康6618招股第二日 已錄得超額認購逾80倍

京東健康（新上市編號：06618）招股以來反應不俗，踏入招股第二日已累計借出近1,100億元孖展額，相當於公開發售部分超額認購約80.5倍。另由於認購反應熱烈，有消息指國際配售部分會提早在下周一（30日）截止認購。

京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元，想知詳情請按：【下一頁】

該股公開發售部份將於下周二（12月1日）截飛，12月8日掛牌。京東健康是次發行3.82億股新股，集資最多269.6億元，招股價介乎62.8元至70.58元，一手50股，入場費3565元。

泡泡瑪特傳下周二招股 集資6億美元，想知詳情請按：【下一頁】

京東健康為內地最大綫上醫療健康平台及綫上零售藥房，今年上半年收入達88億元人民幣。據初步招股書資料，京東健康2019年總收入達108.42億元人民幣，在內地同業排名第一，較同期的阿里健康（00241）收入95.96億元人民幣，以及平安好醫生（01833）收入50.65億元人民幣為高。

華潤萬象生活1209今日起招股 一手入場費4505元，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正