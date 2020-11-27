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【新股IPO】京東健康6618招股第二日 已錄得超額認購逾80倍

股樓投資 22:10 2020/11/27

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京東健康（新上市編號：06618）招股以來反應不俗，踏入招股第二日已累計借出近1,100億元孖展額，相當於公開發售部分超額認購約80.5倍。另由於認購反應熱烈，有消息指國際配售部分會提早在下周一（30日）截止認購。

京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元，想知詳情請按：【下一頁】

該股公開發售部份將於下周二（12月1日）截飛，12月8日掛牌。京東健康是次發行3.82億股新股，集資最多269.6億元，招股價介乎62.8元至70.58元，一手50股，入場費3565元。

泡泡瑪特傳下周二招股 集資6億美元，想知詳情請按：【下一頁】

京東健康為內地最大綫上醫療健康平台及綫上零售藥房，今年上半年收入達88億元人民幣。據初步招股書資料，京東健康2019年總收入達108.42億元人民幣，在內地同業排名第一，較同期的阿里健康（00241）收入95.96億元人民幣，以及平安好醫生（01833）收入50.65億元人民幣為高。

華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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