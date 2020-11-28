【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車

最近疫情惡化，加上新盤群出，二手市場放盤的業主議價空間更大，市場仍不時有筍盤。以下介紹的石塘咀南里壹號，由華人置業發展，項目於於2016年第二季入伙，樓齡只有4年，十分年輕。

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南里壹號跟港鐵大學站只有約1分鐘的距離，項目採曼克頓建築風格，擁精品式酒店設計概念，擁有多項賣點，如雙層落地隔音玻璃幕牆設計，也設有酒店式大堂，項目戶戶不設窗台、露台及工作平台，會所設施也十分足夠，如提供室外游泳池、健身室、多功能用途室、休閒閱讀室等應有盡有。

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以下推介的筍盤，位於高層3室，實用面積268平方呎，間隔為1房1廳設計，業主叫價780萬元，首置客最低付1成首期，即78萬元即可上車。單位也附設品味裝修，買家購入單位可即入住。

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放盤詳細資料如下：

放盤地址： 南里壹號高層3室（物業編號：BR02668535）

實用面積： 268平方呎 間隔:

1房1廳1廁 叫價： 780萬 賣點:

港島西區罕有上車單位，首置人士付一成樓價78萬

項目1分鐘即達香港大學港鐵站，交通便利

樓齡只有4年，新淨企理

精品式酒店設計

位處11區名校網

單位附設品味裝修，購入後即可入住



以下為單位相片：

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https://bit.ly/3lh6pV8

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍