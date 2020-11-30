【疫後啟程】企業重啟數碼轉型　配對初創力量可加速突破

現時全球的政經局勢未算明朗，惟經濟周期循環不息，加上香港人擅長打「逆境波」，大家都相信，總會有雨過天晴的一天。

對於香港的營商環境而言，今年有兩項來自資訊科技範疇的利好因素。首先，政府將於今年稍後公布新版本的《香港智慧城市藍圖 》，繼續推動香港建設智慧城市的工作。此外，5G流動通訊服務也在香港推出。部分具前瞻性的本地企業，已在積極部署，希望借助上述因素，加快重回增長軌道。

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這些企業，往往已在內部成立專責創新的部門或實驗室，以推動產品、服務、流程、策略等層面的創新為目標，加快「數碼轉型」的步伐，提升競爭力。這些部門許多時候都會借助外力如資訊科技服務供應商或創科企業，從而突破固有思維和行動模式的限制。舉個例， 筆者近年來所參與的數碼轉型項目中，不少都是由客戶的創新部門領軍，再經由 IBM 推薦及引入一些具有獨特專長的創科企業，結果取得了不俗的成效。

在這個過程之中，筆者亦留意到，對於新晉的創科企業而言，人脈網絡、商機配對這些無形的支援，往往比資金更重要。創科企業希望能透過和具規模和名氣的客戶合作，打響自身名堂。然而，很多大型企業或機構對於供應商有一定的門檻和要求，初創科企如果沒有往績，通常只能望門興嘆。



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筆者認為，資訊科技界可採取更積極的態度和措施去改變上述狀況，為初創科企提供更理想的成長環境。以 IBM 為例，我們和本地創科社區時刻保持著緊密聯繫，如過去曾和數碼港合作為初創提供與企業配對的機會；在香港科學園設立創新中心，吸納各方科技企業以及客戶成為夥伴，共同推動創新。我們今年將會繼續加強及深化這方面的工作。

配對營造三贏局面

事實上，透過上述的配對動作，無論是資訊科技服務供應商、傳統企業客戶和初創企業可達致三贏局面。我們更好地為客戶解決了問題，客戶滿意，初創企業也開拓了市場和賺得寶貴的經驗。

疫情過後，預期企業數碼轉型會進一步加速，新的公共項目和科技如智慧城市和5G的推行也有利企業探索更多發展機會。筆者也希望藉著上述的分享，拋磚引玉，令科技業界和傳統企業為初創科企提供更多資金以外的支援，共同營造有利創新和數碼轉型的生態環境。