  • 17°C
香港時間 : 20201130日 (一) 09:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫後啟程】企業重啟數碼轉型　配對初創力量可加速突破

科技 08:30 2020/11/30

分享：

現時全球的政經局勢未算明朗，惟經濟周期循環不息，加上香港人擅長打「逆境波」，大家都相信，總會有雨過天晴的一天。

對於香港的營商環境而言，今年有兩項來自資訊科技範疇的利好因素。首先，政府將於今年稍後公布新版本的《香港智慧城市藍圖 》，繼續推動香港建設智慧城市的工作。此外，5G流動通訊服務也在香港推出。部分具前瞻性的本地企業，已在積極部署，希望借助上述因素，加快重回增長軌道。

【人工智能】美初創推AI狗隻訓練器　模擬人類給予獎勵

【人工智能】Dyson計劃斥資27.5億英鎊 開發人工智能產品

這些企業，往往已在內部成立專責創新的部門或實驗室，以推動產品、服務、流程、策略等層面的創新為目標，加快「數碼轉型」的步伐，提升競爭力。這些部門許多時候都會借助外力如資訊科技服務供應商或創科企業，從而突破固有思維和行動模式的限制。舉個例， 筆者近年來所參與的數碼轉型項目中，不少都是由客戶的創新部門領軍，再經由 IBM 推薦及引入一些具有獨特專長的創科企業，結果取得了不俗的成效。

在這個過程之中，筆者亦留意到，對於新晉的創科企業而言，人脈網絡、商機配對這些無形的支援，往往比資金更重要。創科企業希望能透過和具規模和名氣的客戶合作，打響自身名堂。然而，很多大型企業或機構對於供應商有一定的門檻和要求，初創科企如果沒有往績，通常只能望門興嘆。

【行業革新】施耐德電氣推數碼管理方案　雲端實時分析配合辦公室部署

【旅遊寒冬】新加坡旅遊設施引入無接觸與追蹤科技　冀加強未來旅客信心

筆者認為，資訊科技界可採取更積極的態度和措施去改變上述狀況，為初創科企提供更理想的成長環境。以 IBM 為例，我們和本地創科社區時刻保持著緊密聯繫，如過去曾和數碼港合作為初創提供與企業配對的機會；在香港科學園設立創新中心，吸納各方科技企業以及客戶成為夥伴，共同推動創新。我們今年將會繼續加強及深化這方面的工作。

配對營造三贏局面
事實上，透過上述的配對動作，無論是資訊科技服務供應商、傳統企業客戶和初創企業可達致三贏局面。我們更好地為客戶解決了問題，客戶滿意，初創企業也開拓了市場和賺得寶貴的經驗。

疫情過後，預期企業數碼轉型會進一步加速，新的公共項目和科技如智慧城市和5G的推行也有利企業探索更多發展機會。筆者也希望藉著上述的分享，拋磚引玉，令科技業界和傳統企業為初創科企提供更多資金以外的支援，共同營造有利創新和數碼轉型的生態環境。

撰文 : 魏已倡 IBM香港總經理

欄名 : Smart World

相關文章

【逆市擴張】ACX Cinemas登陸北角匯　開幕票價優惠低至40元
2020/11/27
【逆市擴張】ACX Cinemas登陸北角匯　開幕票價優惠低至40元
【企業管理】港企CEO非常國際化　僅三分之一為本地人
2020/11/24
【企業管理】港企CEO非常國際化　僅三分之一為本地人
【企業管理】疫情改變企業委任CEO因素　港企更重視CEO任職經驗
2020/11/23
【企業管理】疫情改變企業委任CEO因素　港企更重視CEO任職經驗
【航空業自救】卡塔爾航空推學生專屬飛行常客計劃　享特價機票額外行李額度兼免費WiFi
2020/11/24
【航空業自救】卡塔爾航空推學生專屬飛行常客計劃　享特價機票額外行李額度兼免費WiFi

最新專欄文章 更多

【數碼化】人類不應害怕自動化　工作機會反而更多？
2020/11/24
【數碼化】人類不應害怕自動化　工作機會反而更多？
【雲應用】免費雲服務分析天氣數據　準確預測人體敏感風險
2020/11/19
【雲應用】免費雲服務分析天氣數據　準確預測人體敏感風險
【供應鏈】及早準備　應對疫情期間供應鏈中斷4大挑戰
2020/11/13
【供應鏈】及早準備　應對疫情期間供應鏈中斷4大挑戰
【預測未來】變幻莫測的環境下　企業如何做好財務預測？
2020/11/12
【預測未來】變幻莫測的環境下　企業如何做好財務預測？
【網上學習】遙距線上學習成風　數據安全威脅增　找出3大漏洞對症下藥
2020/11/11
【網上學習】遙距線上學習成風　數據安全威脅增　找出3大漏洞對症下藥
數碼轉型 疫情 5G 香港 服務 IBM 香港科學園 產品 智慧城市

下一篇文章

【PS5】為買PS5主機　狂熱機迷將睡床搬至店舖門前「瞓住排隊」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】華為旗艦手機Mate 40 Pro正式登港　售8,388元
【5G手機】華為旗艦手機Mate 40 Pro正式登港　售8,388元
【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收
【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收
【告別IE】微軟呼籲Internet Explorer用戶轉為使用Edge
【告別IE】微軟呼籲Internet Explorer用戶轉為使用Edge
將威脅美國？中國「數據霸權」北斗衛星更頻繁觀測全球主要國家
將威脅美國？中國「數據霸權」北斗衛星更頻繁觀測全球主要國家