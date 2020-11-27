【落糖落鹽@iM網欄】新手必看 麵包的Behind the Scenes: 乾性材料篇（下）

其實做麵包本來就是一個運用科學原理的實驗，麵包膨脹程度決定其鬆軟與否，而膨脹與否又與不同因素，例如溫度、水分、材料用量等掛鉤。其中，酵母，糖與鹽互相扣連，因此，本篇將繼續為它們逐一介紹。

酵母 (Yeast)

作為做麵包的必需材料，酵母其實並不是像麵粉一樣單純的乾性材料，而是一種微生物。酵母菌至今有大約一千五百種，但其實只有幾種適用於做麵包。現時，在市面上買得到的包裝乾酵母是經處理而在休眠狀態，所以酵母開封前可於室溫下保存。但當乾酵母在適當的溫度得到水分，酵母便會「甦醒」並利用麵團中的糖分，會分解後釋放二氧化碳，氣泡與酒精，讓麵團發起來，而酒精則會在高溫烤焗蒸發掉。

既然酵母菌是生命，那就會有死亡，大家也不想打出完美的筋之後因為用的酵母死了而功敗垂成吧。因此要保持酵母的活性，我的做法是會把適量的酵母分裝在密封瓶裡，然後將包裝的開口封好，並將兩者放入冰箱冷凍（非冷藏）。這樣做可保存酵母活性約半年。不過若家裡不是常做麵包，建議購買小包裝的酵母，以免長時間用不完而失去活性。

先講市面上的最主要的兩種乾酵母：

速發/高糖酵母 (Instant Yeast)

由一般乾性酵母改良而成，顆粒較細，因此無需先將其溶解在溫水裡，直接加入進材料中即可。速發酵母相對其他三款，屬於比較全能的選手。高糖酵母適用於糖佔總麵粉比例8%以上的麵團。雖說速發酵母屬於高糖酵母，但其實在無/少糖麵團依舊能發揮相應作用，只是不及低糖酵母在低糖麵團中所能達到的香氣而已。速發屬四種酵母中活力最強，因此用量是食譜裡活性乾酵母的三分之二即可。

因此，若家裡不常做麵包而又不太介意香氣的差別，建議可以只購買速發酵母就已經足以應付高低糖食譜，例如燕子牌的金裝。

活性乾/低糖酵母 (Active Dry Yeast)

活性乾酵母是由新鮮酵母經過壓制及乾燥而成。由於乾酵母有一層保護殼，加入麵團前，需將酵母加入至40°C左右的溫水約十分鐘以溶解保護殼。若配方裡有水，用配方所寫的水量即可。十分鐘後如果酵母還有活性的話，溶液應有一層泡泡。乾酵母的活性比起速發的低，需要發酵的時間較長，但風味亦因而會更足。用量則是配方裡速發酵母的用量的1.5倍。

糖

大家可能會問，若配方裡有糖但我想健康點可以不下糖嗎？答案是不行的，反之亦然。糖除了理所當然地為麵包提供甜味外，更是發酵的重要能量來源，可令酵母發酵得更活躍，麵團能發得更高。但糖下太多，麵團的發酵不僅會變慢，酵母也可能會脫水而死。因此配方的糖用量一般最多可加減5g，通常不應超過麵粉總重量的8%。糖太少，麵包表面顏色會慘白，糖太多，麵包表面便容易上色過早，變得太焦。

鹽

相反，鹽則用以抑制酵母的活躍，避免發酵得過快，有穩定發酵的作用。因此，在揉麵盤裡，鹽與酵母應該分開放，以免過早抑制。再者，鹽亦可增強麵團的筋性和香味。如果不加鹽的話，麵團會變得過於黏手，增加揉麵的難度。鹽的用量不應超過麵粉總重量2%。

說完發酵三要素後，系列下一篇就會進入濕性材料的環節。

作者__黃落糖（童瑤）簡介： 聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

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