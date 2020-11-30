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【業績】華南城績後股價跌2% 盼降低融資成本改善債務結構 （第二版）

股市 14:36 2020/11/30

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華南城半年多賺4%不派息

華南城 （01668） 周五（27日）公布中期業績，股價今日（30日）下跌2%，截至下午2點40分，華南城現報0.85元，跌2.3%。

行政總裁趙立東表示，近2年來努力優化整體債務結構，負債比率正在慢慢下降，計畫未來將逐漸把短債變成長債，減輕還款壓力，並強調集團現時暫沒有投資者要求提早還款。

趙立東續指，今年集團公司加權平均融資成本為8.33%，有信心未來集團可降低融資成本。今年集團獲得各間商業銀行批出多筆共計60億元人民幣的長年期固定資產抵押借款，加上今年信用評級從「B-」升為「B」，對集團境外發債成本有正面影響。

另外，集團現時有近1700萬土地儲備，預期可足夠供未來2至3年發展使用。

被問到對銷售額目標如何，趙立東表示，公司首季及第二季銷售均見增幅，有信心集團可以在年尾達成160億元合約銷售目標。

截至9月底止半年，華南城純利按年升4%至6.5億元，若撇除投資物業公平值、商譽減值等，核心淨利潤增46.4%至7.3億元，不派中期息。期內，合約銷售升4.4%至80.7億元。

上半財年收入按年升22%至71.1億元，毛利率跌1個百分點至38%。華南城指，今財政年度，華南城重點整合原有業務資源，開拓多元輕資產綜合管理業務，其中包括商業綜合體管理、項目及物業管理、以及奧特萊斯運營等，加強各輕資產業務與園區運營的互補協同作用，降低成本。

截至9月底止，資本負債比率為67.3%，較去年同期微升1個百分點。

展望下半財年，華南城指，複雜的大環境或對經濟穩定增長帶來一定影響。然而，在政府「穩地價、穩房價、穩預期」的主旋律下，整體市場會保持平穩健康發展。

華南城香港辦公室早前有員工確診。華南城表示，公司已要求所有香港辦公室員工進行檢測，全部結果為陰性，員工們正在進行14日居家隔離和在家工作。該名確診員工現正在政府指定地點隔離。

（第二版新增﹕員工確診新冠肺炎、融資成本控制）

相關文章：【香港疫情】華南城員工確診關閉香港辦公室消毒　市傳中外投行均有派員參加

編輯：袁諾曦

香港股票 華南城（01668）

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