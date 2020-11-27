【BNO移民】英歐再為脫歐談判緊急開會 花旗看好英鎊料見1.37

▲ 明年起港人可申請BNO移居英國，對英鎊走勢甚關注，專家指現水位值得低吸。

外電指英國與歐盟擬於明天（11月28日）再為脫歐談判召開緊急會議，市場偷步反映提早報佳音，雙方可達成初步共識，不致再反枱鬧翻陷僵局。消息刺激英鎊兌美元不斷破位，花旗專家更料，英鎊可挑戰1.37高位，較現滙約1.33呈3%潛在漲幅。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧認為，英鎊估值仍然便宜，低於長期平均水平約15%。即使英國經濟動力落後於其他主流國家，但英鎊續受支持。展望後市，疫苗的正面消息及達成脫歐協議，或可進一步支持英鎊。

黃栢寧又說，若疫苗因素帶動2021年環球經濟復甦，預計英國經濟開始追落後，變相減低英倫銀行減息至負利率的可能性。英鎊兌美元於未來6至12個月，或升至1.37水平。

人幣歐元加元 明年亦看高一綫

黃栢寧補充，隨着美元維持弱勢，2021年的亮點貨幣包括歐元、英鎊、加元及人民幣等非美主流貨幣，未來6至12個月皆可看高一綫。

華僑永亨經濟師李若凡說，下周英國結束全國封城，料對英鎊刺激有限，短綫仍緊盯脫歐談判，且看能否守穩1.33大關。而明年起港人可申請BNO移居英國，對英鎊走勢甚關注，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，現水位已值得低吸。

那邊廂，英國財金官員日前預警，英國今年GDP恐萎縮11.3%，乃上世紀1709年以來的300年最慘；但英鎊仍不斷反撲試新高。

不過，外電指亦有博彩公司對賭，萬一英歐於今年底前仍未就脫歐達成協議，英鎊或插水至1.25。大淡友甚至指無險可守，再試1.1的30多年來低位，但相信機會不大。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源