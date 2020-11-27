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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠中特色景點：綠洲農田

名人薈萃 21:20 2020/11/27

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離穆罕默德家的不遠處，有一個綠洲農田，這個綠洲農田可說是沙漠景點之一，不論當地人或遊客也到來遊覽休閒。

今天我倆和穆罕默德的媽媽、妹妹及侄子開車到綠洲農田園遊覽，車程約半小時。沙漠中四周空曠，只有這個綠洲農田。我步入綠洲農田第一個感覺，是十分乾旱。園內有不少棕櫚樹，但有部份凋謝了，可能這農田飽受沙漠豔陽下曝曬，原流水潺潺的水道，亦已乾涸了，棕櫚樹喜歡濕潤有水源的環境，因此澆水非常重要，但又不能過量，這會導致棕櫚樹根出現腐爛的情況；而棕櫚樹原種植於園內希望保護土地，再創綠洲，而水源在沙漠非常珍貴，所以棕櫚樹的種植及照顧成本較高。

園內種植了不少棕櫚樹，將沙漠浩熱天氣降温。

我倆在園內漫步，將沙漠裏的酷熱天氣一抺清綠意，清幽舒適。

隨後我們準備上車回家時，迎面有一班婦女及小孩子步行來到農田，穆罕默德一家和其中一名婦女熱熾傾談，細問之下，原來是穆罕默德的大家姐。她已婚了，現有兩名孩子。數數手指，連穆罕默德共有七兄弟子妹……在現今的香港家庭，真係不易有那麼多的孩子。

棕櫚樹林立，但部分已乾旱。

綠洲農田四周荒蕪，沒有巴士，地上只有沙石，我問穆罕默德，大家姐是步行來嗎? 他回應我說：「是呀!」 沙漠白晝太陽猛烈，她們還穿上傳統的服飾，黑色薄紗蓋過頭髮，甚至遮住面部，且穿著長衫長褲，我這刻看見已熱暈了，很難想像他們還要步行至此。

棕櫚樹綠洲農田，除本地人到訪外，也吸引外籍遊客觀光。

穆罕默德說，這裏不是家家戶戶有汽車代步，或許只有電單車或沒有，所以，大部份習慣步行吧! 亦不能到較遠處的地方。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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