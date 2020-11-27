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【黑色星期五】經濟學家提杯葛亞馬遜運動 獲全球多個工會響應

環球政經 20:32 2020/11/27

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今年美國感恩節翌日為一年一度「黑色星期五」，多個商戶推出大特價促銷商品。有經濟學家發起杯葛亞馬遜運動，要求這個網上零售巨頭作個有承擔公司，運動獲全球多個工會及環保團體響應。

Amazon 將與美國監管機構合作　打擊冒牌貨下一頁

亞馬遜銷售額在疫情下逆市向好，有消息指公司一度出現每秒1.1萬美元銷售額，股價上升，帶同行政總裁貝索斯身價暴漲700億美元。

亞馬遜內部調查 揭員工盜總值458萬 iPhone下一頁

發起運動的是希臘前財長兼經濟學家瓦魯法基斯，他形容亞馬遜不只是一間普通企業，亦不只是壟斷的公司，更是技術封建主義的主幹，他呼籲全球民眾暫停在「黑色星期五」當日於亞馬遜網站購物，甚至不要瀏覽亞馬遜網站，從多人聯結起來的行動，為工人、社區和地球帶來改變。他又指，這場運動只是對亞馬遜控訴的開始，將繼續針對其避稅、勞工權益、對環境影響等問題。

運動獲多個進步派組織、工會，以及關注環保等團體支持，並於全球多國包括巴西、印度、法國以及美國等地發起行動。澳洲率先舉辦反亞馬遜示威，遊行至亞馬遜設施。德國更有工會於亞馬遜物流中心發起為期三日大罷工。

亞馬遜隨後回應指，有關運動有誤導性，重申公司一向為提供安全工作環境，並積極支持員工、顧客及社區，又遵循「氣候宣言」承諾在2040年成為零排放企業。

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撰文 : 林展鋒

Amazon 勞工權益 遊行集會 請願示威 壟斷 貝索斯 美國感恩節 黑色星期五 美國 罷工

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