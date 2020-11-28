【App X 社工輔導】善導會「YouChallenge」App任務獎賞　助弱勢青年發掘技能創業

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人生少不免有迷惘、失意的時候，青春亦然。為了鼓勵弱勢青年走出社區體驗人生，香港善導會主辦的賽馬會「挑戰你‧想」計劃，兩年前開始透過推出手機App「YouChallenge」，讓青年以完成任務及遊戲為媒介，與社工接觸，突破傳統輔導手法。
30歲更生人士Kim及28歲邊緣青年梓豪，早前分別透過該App的任務，獲得獎賞而開始接觸輔導社工，啟發他們發掘新興趣和技能，並尋求資源、人脈等，助其開展創業計劃。
Kim深刻記得在2018年超強颱風「山竹」襲港前，仍處於頹廢迷惘過活的階段。
當時總覺得自己的人生很無聊，欠缺乏目標，終日沉迷打機，失業超過3年。
興趣變事業 取學位盼做健身教練
直至山竹之後，碰巧遇上因為玩新遊戲「卡關」令她打開電台，得知善導會推出了「YouChallenge」，對於可以完成任務換取獎賞及課程而感與趣，決定踏出第一步改變。
有別於傳統社會服務、到中心直接面對面傾談，或是致電求助等方式，Kim認為以任務及獎賞如整皮革、潛水，令她可以更容易與輔導員及社工打開話匣子，逐漸建立信任。在開始接觸社工、接受其支援及指導後，她同年再報讀兼讀大學課程，花約兩年取得了公共行政及管理學士學位，同時已擁有一份固定的兼職工作。
她最近更了解到自己心儀的發展路向，希望將最喜歡的健身興趣轉化為事業。她笑言，在接觸社工、透過完成App任務後，更清楚了解個人特質、發掘專長。
雖有想過做社工、測量，但逐漸了解自己更希望參與可寓工作於娛樂的行業，開始考取健身教練的資格。
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該計劃的督導主任兼註冊社工陳詠芝（Gigi）表示，明白新世代年輕人習慣用智能手機，喜歡透過遊戲打發時間，從而獲取成功及滿足感，所以自2017年尾開始與團隊構思，建立不同有意義的遊戲任務及內容。
鼓勵參加的青年自由選擇不同任務，藉此獲得體驗式獎賞如健身課程、手沖咖啡體驗坊等，從不同機會中發掘自身優勢，更了解未來路向。
去年台之旅拓眼界 夢想可教街舞
另一名參與計劃的梓豪，去年暑假從App任務中贏得免費來回台灣機票，繼而初次接觸社工輔導，得到更多協助。他分享指，台灣旅程中到過不同的Cocktail bar、Live band bar，令他大開眼界，明白要增值自己。
此後吸引他繼續玩App，還與素未謀面的Gigi初次接觸。他完成任務後選擇換領雙節棍為獎品，從而引導他與人分享對街頭舞蹈的熱愛及專長，以及建立香港街舞教育系統的夢想，惟從未實踐行動。然而，梓豪是一個較自我中心及鬆散的人，很少計劃將來，從未做過全職工作，所以其風險評估狀態屬於「Youth-at-risk」。
Gigi坦言，梓豪有許多想法，惟欠清晰目標，會集中協助他釐清目標，並找尋合適的資助項目配對，實踐其開Studio教街舞的創業大計。
自設任務嘗試教班授課 助人自助
Gigi及該計劃的研究及發展督導主任劉卡諾（Edison）分享，一些用戶如Kim及梓豪在使用App較長時間後，逐漸開始找到個人路向時，那些較基礎的任務及獎賞於他們而言，吸引力便會大大減少。
團隊獲得他們的反饋後，便想到讓較成熟的參加者自設任務，例如將會讓Kim開設健身課、梓豪則開設街舞班作App上的獎賞，讓其他青年用戶可以在完成任務後獲取該獎賞，協助其他青年的同時，亦給予二人嘗試教班的機會。
Gigi及Edison均表示，推App是為了避免出現有需要的青年抗拒見社工的僵局，而早期推出時，由於要將數據分類、分析化成電腦計算所理解的語言，遇到不少困難，須不斷檢視及評估各項數據，提升準確度及輔導質素，而花了許多時間。
他們說：
目前服務仍聚焦於年輕人的個人發展層面上提供服務，未來則連結更多社區內的持分者，並因應疫情新常態，結合更多綫上、綫下渠道來提升服務層次。
記者：張寶燕