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最快2021年上半年投產 蘋果擬將部分生產線遷至越南

環球政經 19:54 2020/11/27

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蘋果實現供應鏈多元化，擬將富士康部分生產線，由中國遷至越南，越南廠房預計最快於 2021 上半年正式投入服務。

【中國科技股】監管難阻巨企長遠增長 瑞信明年續看好中國科技股下一頁

外媒報導，蘋果已經要求主要代工廠商鴻海旗下富士康，將部分生產 iPad 與 MacBook 的工廠，遷移至越南，選址為越南東北部北江省。目前未知有關產品的型號，亦未知實質產品佔總體的比例。

【印度禁令】印度再禁43款中國APP　多款來自阿里巴巴旗下下一頁

報導引述消息人士指，蘋果希望在短時間實現供應鏈多元化，避免生產線過份集中於部份地區。據悉鴻海將斥資2.7億美元，成立「FuKang Technology Company Limited」，屆時工廠除了生產 iPad 及MacBook ，也將會組裝Sony電視等零件。

蘋果並無就事件回應，鴻海則回覆指不評論任何有關潛在客戶、產品以及供應鏈等流言。

 

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撰文 : 林展鋒

中國 MacBook 越南 富士康 鴻海 iPad
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