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【中小企教室】Microsoft Workplace Analytics推生產力得分評估　助了解員工工作效率

科技 10:30 2020/11/28

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微軟（Microsoft）早前宣布推出的企業分析解決方案「工作場所分析」（Workplace Analytics），為企業溝通、協作提供洞察見解，最近再以擴展插件的形式整合到Microsoft 365 企業計劃中。

想以更低成本、高效方法制定更有效的業務決策，現時有甚麼軟件可以提供相應功能協助？微軟（Microsoft）早前宣布推出的企業分析解決方案「工作場所分析」（Workplace Analytics），為企業溝通、協作提供洞察見解，最近再以擴展插件的形式整合到Microsoft 365 企業計劃中。

該Workplace Analytics是一種雲端式服務，可以為業務領導人提供有關員工如何花費時間的資訊，包括透過員工在Office365的電郵及日曆的資料，分析每個員工花了多少時間在開會、撰寫電郵等各種協作，甚至下班後的工作時間，協助提升生產力。

在洞察見解中一個關鍵因素就是生產力得分（Productivity Score），分數介乎在1至800之間，為員工的工作效率作評分，業務負責人可以透過分析推動銷售、員工接洽，改善應對策略。

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此外，Workplace Analytics還按用戶需求進行客製化設定，建立其他的篩選條件如：區域、角色及功能等，助更深入理解企業內部的活動與趨勢，改善資源部署。

不過須要注意，Microsoft 365是採用付費訂閱形式，據微軟官網顯示，Microsoft 365 商務基本版為每月39元、商務標準版為每月97元、商務進階版則需要每月155元。

【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識

責任編輯：張寶燕

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