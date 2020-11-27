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【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股

股樓投資 21:46 2020/11/27

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再有大行加入看好港股行列。瑞銀發表報告，把明年底恒生指數、滬深300指數及MSCI中國指數目標價，分別定於28500點,5450點及114點。恒指的每股盈利增長料達19%。該行指出，中港股市將分別出現四大投資主題，分別是周期復甦、行業龍頭、創新及資產配置換馬。瑞銀更根據上述四大主題，推薦43隻中資股，當中19隻股份在本港上市。

瑞銀推薦19大港股一覽：

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瑞銀又預期，今明兩年內地實際GDP增長分別為2.1%及8.2%。明年的消費及出口，亦分別按年增長10%及11.5%。此外，總額約達70萬億美元的內地家庭資產，投入保險、基金和股票的比率，明年會增加兩個百分點至19%。

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瑞銀推薦的其他中資股，也包括鞍鋼A股(深：000898)、京滬高鐵(滬：601816)、美股新東方(美：EDU)、美股萬國數據(美：O)、寧德時代(深：300750)、招商銀行A股(滬：600036)等。

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撰文 : 李尚毅

瑞銀 經濟

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