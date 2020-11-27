  • 23°C
香港時間 : 20201127日 (五) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】Dyson計劃斥資27.5億英鎊 開發人工智能產品

科技 19:28 2020/11/27

分享：

Dyson日前表示，未來將會走出家電市場，並宣布一項27.5億英鎊（約284億港元）投資計畫，未來5年將投入研發新技術與產品，希望在2025年底前，將產品組合翻倍，並進入全新的產品領域。

科技發展速度超乎人類想像，發展人工智能（AI）、機器學習技術是大勢所趨。英國公司Dyson日前表示，未來將會走出家電市場，並宣布一項27.5億英鎊（約284億港元）投資計畫，未來5年將投入研發新技術與產品，希望在2025年底前，將產品組合翻倍，並進入全新的產品領域。

Dyson一向以高檔風筒、吸塵機等家電聞名，近日該公司就宣布投資額27.5億英鎊投資計畫。該公司希望未來5年，全力投入發展家電類以外的新技術及產品，投資將集中在新加坡、英國和菲律賓。預計該公司將在軟件、機器學習以及機器人等領域，僱用更多工程師及科學家。

>>>【取代Facebook】社交平台MeWe崛起　用戶人數一夜大暴增（附開戶教學）

>>>【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）

估計，Dyson將在機器人技術、次世代馬達技術、智慧產品、機器學習、連接性和材料科學等領域做更多研究。Dyson行政總裁Roland Krueger表示，計畫將為Dyson的發展開啟全新篇章。

市場估計，Dyson獨家研發的固態電池技術商業化將是關鍵所在，而這項技術目前正在美國、英國、日本和新加坡主力開發。與現有電池能源儲存技術相比，Dyson研發中的固態電池更安全、更乾淨、更持久，亦更高效。

Dyson一向以高檔風筒、吸塵機等家電聞名，近日該公司就宣布投資額27.5億英鎊投資計畫。（資料圖片）

按《日經亞洲評論》報導，Dyson於2015年就收購了美國密西根大學分割出來的固態電池技術開發公司Sakti3。Dyson前行政總裁Max Conze當時就表示、希望在3至5年內，在能源儲存密度領域能夠有突破性的進展。

Applied Materials行政總裁Gary Dickerson早前亦表示，對於許多企業而言，人工智能（AI）、大數據仍然是必需品。他表示，這些改變遊戲規則的技術將會改變整個產業，而市場在轉型過程中，將會有大贏家與大輸家。

英國金融時報報導亦指，Google、DeepMind母公司Alphabet於2019年的研發支出就高達260 億美元（約2015億港元）。蘋果（Apple）去年度，截至今年9月底為止，其研發支出亦達到史上最高的188億美元（約1457億港元），相當於當年度收入的6.8%。

>>>【人工智能】美初創推AI狗隻訓練器　模擬人類給予獎勵

>>>【5G手機】華為旗艦手機Mate 40 Pro正式登港　售8,388元

責任編輯：李彥煒

相關文章

【人工智能】報告：AI創新推動經濟復甦　決策者宜改善管理模式、標準化數據
2020/11/10
【人工智能】報告：AI創新推動經濟復甦　決策者宜改善管理模式、標準化數據
【人工智能】美初創推AI狗隻訓練器　模擬人類給予獎勵
今日
【人工智能】美初創推AI狗隻訓練器　模擬人類給予獎勵
【2021預測】網絡安全4大趨勢 　人工智能成抵禦網絡攻擊關鍵
今日
【2021預測】網絡安全4大趨勢 　人工智能成抵禦網絡攻擊關鍵
【人工智能】Dyson計劃斥資27.5億英鎊 開發人工智能產品
今日
【人工智能】Dyson計劃斥資27.5億英鎊 開發人工智能產品
家電 軟件 人工智能 5G 社交平台 英鎊 收購 菲律賓 新加坡 英國

上一篇文章

【行業革新】施耐德電氣推數碼管理方案　雲端實時分析配合辦公室部署

下一篇文章

【5G旗艦機】Nokia 9.3 PureView延期上市？傳今年無望面世
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
【機迷熱話】英國公司炒賣PS5　3500部賺2千萬元！
【機迷熱話】英國公司炒賣PS5　3500部賺2千萬元！
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【追蹤用戶】百度地圖涉竊14億用戶資料　遭Google Play強制下架
【追蹤用戶】百度地圖涉竊14億用戶資料　遭Google Play強制下架
【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收
【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　