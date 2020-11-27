【人工智能】Dyson計劃斥資27.5億英鎊 開發人工智能產品

▲ Dyson日前表示，未來將會走出家電市場，並宣布一項27.5億英鎊（約284億港元）投資計畫，未來5年將投入研發新技術與產品，希望在2025年底前，將產品組合翻倍，並進入全新的產品領域。

科技發展速度超乎人類想像，發展人工智能（AI）、機器學習技術是大勢所趨。英國公司Dyson日前表示，未來將會走出家電市場，並宣布一項27.5億英鎊（約284億港元）投資計畫，未來5年將投入研發新技術與產品，希望在2025年底前，將產品組合翻倍，並進入全新的產品領域。

Dyson一向以高檔風筒、吸塵機等家電聞名，近日該公司就宣布投資額27.5億英鎊投資計畫。該公司希望未來5年，全力投入發展家電類以外的新技術及產品，投資將集中在新加坡、英國和菲律賓。預計該公司將在軟件、機器學習以及機器人等領域，僱用更多工程師及科學家。

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估計，Dyson將在機器人技術、次世代馬達技術、智慧產品、機器學習、連接性和材料科學等領域做更多研究。Dyson行政總裁Roland Krueger表示，計畫將為Dyson的發展開啟全新篇章。

市場估計，Dyson獨家研發的固態電池技術商業化將是關鍵所在，而這項技術目前正在美國、英國、日本和新加坡主力開發。與現有電池能源儲存技術相比，Dyson研發中的固態電池更安全、更乾淨、更持久，亦更高效。

▲ Dyson一向以高檔風筒、吸塵機等家電聞名，近日該公司就宣布投資額27.5億英鎊投資計畫。（資料圖片）

按《日經亞洲評論》報導，Dyson於2015年就收購了美國密西根大學分割出來的固態電池技術開發公司Sakti3。Dyson前行政總裁Max Conze當時就表示、希望在3至5年內，在能源儲存密度領域能夠有突破性的進展。

Applied Materials行政總裁Gary Dickerson早前亦表示，對於許多企業而言，人工智能（AI）、大數據仍然是必需品。他表示，這些改變遊戲規則的技術將會改變整個產業，而市場在轉型過程中，將會有大贏家與大輸家。

英國金融時報報導亦指，Google、DeepMind母公司Alphabet於2019年的研發支出就高達260 億美元（約2015億港元）。蘋果（Apple）去年度，截至今年9月底為止，其研發支出亦達到史上最高的188億美元（約1457億港元），相當於當年度收入的6.8%。

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責任編輯：李彥煒