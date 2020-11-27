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【中概股】傳騰訊阿里暫停收購公司股份　愛奇藝盤前跌逾4%

股樓投資 19:26 2020/11/27

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內地傳媒報導指，阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 暫時停止了收購百度所持有的愛奇藝股份的談判，而同時字節跳動則在內部評估收購愛奇藝股份的可能性，不過，字節跳動已否認內部評估收購愛奇藝股份的可能性，百度則回應指，以上關於愛奇藝的傳聞均屬不實，愛奇藝是百度戰略的重要組成部分，百度將全力支持其發展。

愛奇藝主營在綫視頻，現時在美國上市，百度為公司最大股東。今年公司有不少利淡訊息，例如於4月被沽空報告指公司2019年收入被誇大，8月被美國證監會調查，以及台灣禁止愛奇藝進入當地市場。早前美國傳媒指騰訊有意收購愛奇藝股份，取代百度成為公司最大股東，但消息未被證實。

公司早前亦曾傳有意到香港第二上市，但近期未有最新進展，今日消息傳出後，愛奇藝在美國股市盤前跌逾4%。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

字節跳動 騰訊控股（00700） 股票 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 中國概念股 香港 美國 阿里巴巴 騰訊

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