【中概股】傳騰訊阿里暫停收購公司股份　愛奇藝盤前跌逾4%

內地傳媒報導指，阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 暫時停止了收購百度所持有的愛奇藝股份的談判，而同時字節跳動則在內部評估收購愛奇藝股份的可能性，不過，字節跳動已否認內部評估收購愛奇藝股份的可能性，百度則回應指，以上關於愛奇藝的傳聞均屬不實，愛奇藝是百度戰略的重要組成部分，百度將全力支持其發展。

愛奇藝主營在綫視頻，現時在美國上市，百度為公司最大股東。今年公司有不少利淡訊息，例如於4月被沽空報告指公司2019年收入被誇大，8月被美國證監會調查，以及台灣禁止愛奇藝進入當地市場。早前美國傳媒指騰訊有意收購愛奇藝股份，取代百度成為公司最大股東，但消息未被證實。

公司早前亦曾傳有意到香港第二上市，但近期未有最新進展，今日消息傳出後，愛奇藝在美國股市盤前跌逾4%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機