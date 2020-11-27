【美國大選】南韓國情院匯報 北韓對拜登當選態度謹慎

多國領袖陸續恭賀民主黨拜登勝出大選，唯獨北韓領袖金正恩久久未與拜登聯繫，南韓情報院推算北韓對拜登當選一事態度謹慎，更指示北韓駐外機構避免刺激美國。

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有南韓國會情報委員會成員，引述國情院匯報指，北韓以往會在大選有結果後10日內，向北韓民眾發布消息。但今屆大選卻隻字不提，更囑咐北韓一切對外單位要謹言慎行，避免刺激美國，由此認為北韓對拜登當選態度審慎。

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報告又指，北韓可能擔心拜登政府，會重推奧巴馬執政時的「戰略忍耐」政策，把與特朗普主政時建立的友好關係歸零，同時北韓又對拜登早前聲稱可能與金正恩會面帶有期望。

另外，南韓情報機關表示成功阻止北韓，試圖入侵研發新冠疫苗的南韓企業系統，南韓在這次駭客行動中並未有任何損害。

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