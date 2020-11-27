【行業革新】施耐德電氣推數碼管理方案　雲端實時分析配合辦公室部署

▲ 企業面對疫情下的新常態，紛紛加快數碼轉型步伐，其中施耐德電氣（Schneider Electric）日前在記者會上展示在疫情下應用於辦公室部署、樓宇及地產項目等的雲端實時管理、分析方案。

面對疫情下的新常態，企業紛紛投入更多資源應用數碼科技，加快數碼轉型步伐。施耐德電氣（Schneider Electric）日前舉行香港網上創新峰會，討論不同行業如何利用數碼技術加強業務效益、實踐可持續發展，另在記者會上展示在疫情下應用於辦公室部署、樓宇及地產項目等的雲端實時管理、分析方案。

在辦公室部署方面，為了協助重新調動人力及作更完善的資源規劃，施耐德電氣香港區總裁趙啟文表示，其辦公室亦採用了自家軟件服務方案「EcoStruxure Workplace Advisor」，可以利用物聯網裝置及系統取得數據，在毋須進行大規模的辦公室改造的情況下，幫助管理人員創建智能工作空間。目前香港地區就有包括：微軟（Mircosoft）、醫療機構、大學等採用其軟件方案。

▲ 施耐德電氣香港市場部主管李永堂解釋，該方案可實時監察流動辦公桌的使用率、緊密監察空間的人流，避免會議室和開放空間過份擠迫。（張寶燕攝）

▲ 施耐德電氣香港區總裁趙啟文（中）表示，其辦公室亦採用了自家軟件服務方案「EcoStruxure Workplace Advisor」，可以利用物聯網裝置及系統取得數據。（張寶燕攝）

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香港市場部主管李永堂解釋，該方案可實時監察流動辦公桌的使用率、緊密監察空間的人流，避免會議室和開放空間過份擠迫。還包括健康分析功能，尤其針對在疫情下，監察溫度、濕度、二氧化碳含量、噪音、光線、氡含量、揮發性有機化合物(VOC)，以減低病毒的傳播機會。並且綜合不同舒適度的條件作出評分，協助找出、改善問題，提高使用者的舒適度。

此外，針對業界加快部署數據中心的需求，該企亦有推出掛牆式微型數據中心，可用於邊緣部署伺服器及網絡設備，並採用短軸機械式設計，讓大型裝置皆能收納於小巧的機櫃中。

▲ 微型數據中心（張寶燕攝）

▲ （張寶燕攝）

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記者：張寶燕