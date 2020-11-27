入冬選購食材打邊爐　5大安全要點一覽

臨近12月，有不少市民都會到不同食肆、新鮮糧食店、超級市場、雜貨店、街市及零售商等，購買火鍋食材，而食環署也提出「食物安全5要點」，讓食物從業人員和消費者處理食物時，可作參考。

1.精明選擇

到可靠的店鋪選購新鮮及衞生的食物作火鍋材料

如選用預先包裝食物或湯底，要 檢查包裝 是否完好，及有否超逾食用限期



2.保持清潔

配製食物時，要注意食物、環境及個人衞生，所有食物材料均 要徹底清洗乾淨

禽肉、豬肉及牛肉清洗後，應 切成薄片，這樣會較易煮熟

將貝類海產（如帶子及象拔蚌等）的外殼 洗擦乾淨，並去除內臟

進食及處理食物材料前，雙手 必須徹底清洗 ，用清水和梘液搓手最少20秒

，用清水和梘液搓手最少20秒 手上如果有傷口，應以防水膠布妥善包紮傷口或戴上手套，才處理食物



3.生熟分開

購物時，先選購預先包裝食物，最後才選購生的肉類、家禽和海產

在選購和運送食物途中，生的食物應與即食食物或熟食分開擺放，避免交叉污染

在烹煮過程中，小心處理並徹底分開生和熟的食物， 使用兩套不同款式的筷子和用具來分開處理生和熟的食物 ，避免桌上的生熟食物互相接觸而導致交叉污染

4.徹底煮熟

在整個進食過程中，要待湯汁徹底煮沸時才把鍋內已徹底煮熟的食物取出。每次加添水或湯汁後， 應待水或湯汁沸騰後才再烹煮食物

焯蝦應待蝦殼變成紅色而蝦肉變成白色及不透明後才進食。貝類海產則 須煮至外殼打開 ，然後再煮三至五分鐘。至於除殼的蠔，則應在沸水中烹煮最少三分鐘才進食

，然後再煮三至五分鐘。至於除殼的蠔，則應在沸水中烹煮最少三分鐘才進食 由於生或未經徹底煮熟的蛋內可能存有致病或具抗菌素耐藥性的微生物， 切勿將熟食蘸上生蛋後進食

醬油、醋、酒、辣椒和日本芥辣等調味料並不能殺死可能存在於火鍋材料的細菌和寄生蟲



5.安全溫度

大部分火鍋材料都應存放在攝氏四度或以下的冷凍格內， 冷藏食物則應放在攝氏負十八度或以下的冰箱內

不應將冷藏食物放在室溫下解凍，否則細菌便有機會在食物內快速滋生。可把冷藏食物放在雪櫃冷凍格、微波爐或流動的水喉水下解凍，並盡快烹煮

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責任編輯：黎淑雯