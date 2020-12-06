【都市診療室】疫情對心房顫動患者的「副作用」

新冠肺炎仍未平息，不少人都繼續自我隔離，以防感染，尤其高風險人士如長者和長期病患者，但帶來了不少「副作用」。當中，心房顫動患者需要長期用藥控制，以減低中風及心臟衰竭風險。不過，患者在這段時間大大減少了社交、運動，會導致負面情緒，可能增加出現併發症。近日，有一位年屆70多歲伯伯的家人非常醒目，及時發現伯伯有中風徵狀並送院治療，救回伯伯一命。究竟作為家人，應如何留意患者健康變化？

逾半患者體重增加

疫情爆發以來，臨床上超過一半患者的體重均有明顯增加。原來，不少患者因為戴口罩不方便，所以減少甚至不再做運動，久久不動會導致關節僵硬，減少走動意慾，造成惡性循環，增加心血管疾病和中風風險。減少運動亦會對心情產生負面影響，臨床上，有患者心情受影響，更開始變得「抑鬱」，想法變得負面。

每日服藥是心房顫動患者控制病情的重要一環，以控制心律和心臟異常跳動。他們亦要服用抗凝血藥，以減低六至七成中風風險。然而，疫情影響患者心情，減低控制病情的意慾，只要漏服一至兩日藥，中風的風險已經可飈高至從沒有服藥的水平，大大增加此併發症的機會。

要平衡避疫及社交

為避疫，不但要減少與朋友聚餐，連家人都怕會帶病給年長患者而減少探望，一旦患者出現異常病徵都無人知曉。愈遲發現這些心血管疾病，中風或心臟衰竭的機會便愈高，長遠後遺症亦會更嚴重，如影響吞嚥能力、活動能力甚至長期臥床。

醫院和診所屬較高風險地方，不少患者亦選擇減少覆診，只安排配藥或由家人代為取藥，令醫生跟進的機會減少，有機會拖延病情。減少檢查亦可能導致未能及時處理傳統薄血藥物華法林分量過高或過低的問題，以致增加病人中風或出血的機會。

所以，患者懂得調節身心十分重要，可多利用科技與家人溝通，家人亦應主動慰問患者有否不適，並時刻留意自己有否出現任何病徵，例如心跳變亂、變快，有否出現心臟衰竭迹象如氣喘和腳腫，或中風的迹象如口齒不清等。本文開端提及的伯伯，就是家人致電慰問的時候，發現他談吐不清晰，求醫發現有心房顫動和輕度中風，才得以及時治療。

做足預防措施的情況下，患者亦可有適量的社交接觸。家人可多帶兒孫探望，在家都可「飲茶食點心」。患者在家能打開窗簾曬太陽，激活身體的維他命D；做輕量的運動如太極和來回走動等，不但能消耗熱量，亦能提升心情。一旦發現自己或家人心情不好，開始出現一些徵兆，如討厭一向喜歡的事物、睡眠質素變差，或對治療變得悲觀的時候，就應及早向家人或醫生求助！