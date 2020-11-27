【MPF】業界暫無意推純A股MPF基金 恐遇攔老虎

▲ BCT銀聯素來緊貼市場需要推出新基金應市，但其董事總經理及行政總裁劉嘉時明言，暫無意推純A股新產品。

政府於11月13日放寬強積金（MPF）投資A股逾一成掣肘，市場憧憬這近廿年的緊箍咒突鬆綁，市場快將湧現主打內地深滬股市的純A股新基金。不過，勇於推新產品的業界，如BCT銀聯坦言，暫無意申批純A股基金，主因恐當局拒亮綠燈，遇攔老虎是擔心風險過大。

此外，另有專家拆解，即使監管當局拆牆鬆綁，但法例嚴限MPF須持有30%港元，方便供款人隨時換馬轉組合，就算將來有其他行家推全新主打A股MPF產品，亦難跟足A股升幅，不似同類零售基金更貼市，遂料未必受捧。

押注單一市場風險高 監管當局未必批

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時回應本報查詢指，很高興政府放寬MPF投資A股的限制，將之納入積金局「核准證券交易所」名單。其實業界已就此爭取多年，此舉可令投資經理有更大投資彈性，為強積金成員提供更多元化的投資組合。盡管在岸人民幣不是可自由兌換的貨幣，但過往6年，滬港通及深港通為非內地投資者，涉足A股的架構行之有效。滬港通及深港通的每日交易額度可以調節，以應對與放寬A股交易需求。

但劉嘉時不認為，監管機構會認同市場推出純A股的成分基金，因為這涉及單一市場高度集中性風險。在現階段，BCT會與基金經理討論，以及檢視新措施下的投資策略，考慮利用現有資金增加A股倉位。

問及目前市面涉足A股的MPF低至2%，是否反映遭市場冷待？劉嘉時澄清，並非市場缺乏興趣，主因有兩大方面，包括︰

（1）基金經理一般不會投資太接近限額水平的資產，以避免超額；

（2）或跟A股市場表現有關。事實上，A股近期才開始有較亮麗的表現。觀乎疫情控制的情況，不少基金經理視內地為環球經濟的動力，縱使已錄得不少升幅，但BCT對內地股市的前景仍然看好。若操盤人能夠以合理價格物色到具有良好潛力的中國股票，自然會投資於A股。

MPF須持有3成港元 難跟足A股表現

對於A股今年已急升，大幅跑贏恒指ETF，若MPF現階段加倉A股，會否擔心摸頂，令上班族的風險驟增。劉氏補充，深滬股市的確以散戶主導，走勢動輒上落甚大；但過去十年來，中國監管機構不斷開放股市以供機構投資者參與，以便吸納更多穩定和長期資金。無論如何，強積金成員在投資任何基金時都應緊盯風險，而強積金公司亦透過不同銷售渠道作披露，務求令供款人選擇到更切合其投資目標，以及風險承受能力的基金。

此外，MPF須持有30%港元，變相令A股MPF產品難跟足深滬股市的升幅，不似同類零售基金更貼市。劉嘉時補充，30%的港幣對要求是用以減少滙價波動，畢竟外滙對沖在強積金等退休儲蓄系統中有其價值。

那邊廂，積金局回應查詢指，如接獲受託人提出強積金基金的核准申請，會作詳細審核。局方在審核不同類型的強積金基金申請，首要考慮計劃成員的利益，例如其投資目標及政策，及投資項目的多元化程度等。再者，局方在審核上海及深圳證券交易所，應否被納入為核准證券交易所時，已充分考慮在該兩個證券交易所上市的股份，有否足夠的流通性，同時市場亦具有效機制兌換人民幣作投資用途。

另有網民指，以目前MPF涉足A股僅約2%，是否反映市場乏興趣，毋須把打工仔的血汗錢「送中」？積金局發言人重申，把個別證券市場納入核准證券市場名單，並不是建議受託人、基金經理、甚或計劃成員，立即投資於相關交易所上市的股份。最終投放有關市場的幅度，或利用甚麼渠道等投資決定，須由受託人及其基金經理憑其專業判斷，評估整體基金可承擔風險、營運合適性，以及已披露投資方針，且以成員的利益為先的前提下作決定。

相關新聞︰【MPF買A股】強積金投資A股可多於1成 專家力挺鬆綁

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源