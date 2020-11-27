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【大學排名】QS最新亞洲大學排名出爐　港大跌出3甲10大排名一覽

環球政經 19:34 2020/11/27

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國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新2021年亞洲大學排名。頭3位順序為新加坡國立大學、清華大學及新加坡南洋理工大學。新加坡國立大學蟬聯榜首，香港大學則跌出3甲，排名第4。

【最佳城市】2021全球最佳城市排名　香港大跌倫敦蟬聯第一【下一頁】

【大學排名榜】 全球大學排名出爐 首次有亞洲大學打入20名內 (附10大、香港及內地大學排名名單)【下一頁】

香港院校方面，除了香港大學，還有7間本港大學上榜，其中一間是樹仁大學，去年首度躋身榜中排名401-450，躍升至最新的排名301-350，亦是本港唯一獲得QS排名的私立大學。

本港各上榜大學排名：

院校名稱 2021排名 2020排名
香港大學 4 3
香港科技大學 8 8
香港中文大學 13 10
香港城市大學 18 19
香港理工大學 25 25
香港浸會大學 64 58
嶺南大學 120 113
香港樹仁大學 301-350 401-450

10大亞洲大學排名如下：

院校名稱 2021排名 2020排名
新加坡國立大學 1 1
清華大學 2 4
新加坡南洋理工大學 3 2
香港大學 4 3
浙江大學 5 6
復旦大學 6 7
北京大學 7 5
香港科技大學 8 8
馬來亞大學 9 13
上海交通大學 10 17

 

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責任編輯：楊子瑩

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