【大學排名】QS最新亞洲大學排名出爐　港大跌出3甲10大排名一覽

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國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新2021年亞洲大學排名。頭3位順序為新加坡國立大學、清華大學及新加坡南洋理工大學。新加坡國立大學蟬聯榜首，香港大學則跌出3甲，排名第4。
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【大學排名榜】 全球大學排名出爐 首次有亞洲大學打入20名內 (附10大、香港及內地大學排名名單)【下一頁】
香港院校方面，除了香港大學，還有7間本港大學上榜，其中一間是樹仁大學，去年首度躋身榜中排名401-450，躍升至最新的排名301-350，亦是本港唯一獲得QS排名的私立大學。
本港各上榜大學排名：
|院校名稱
|2021排名
|2020排名
|香港大學
|4
|3
|香港科技大學
|8
|8
|香港中文大學
|13
|10
|香港城市大學
|18
|19
|香港理工大學
|25
|25
|香港浸會大學
|64
|58
|嶺南大學
|120
|113
|香港樹仁大學
|301-350
|401-450
10大亞洲大學排名如下：
|院校名稱
|2021排名
|2020排名
|新加坡國立大學
|1
|1
|清華大學
|2
|4
|新加坡南洋理工大學
|3
|2
|香港大學
|4
|3
|浙江大學
|5
|6
|復旦大學
|6
|7
|北京大學
|7
|5
|香港科技大學
|8
|8
|馬來亞大學
|9
|13
|上海交通大學
|10
|17
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責任編輯：楊子瑩