【大學排名】QS最新亞洲大學排名出爐　港大跌出3甲10大排名一覽

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新2021年亞洲大學排名。頭3位順序為新加坡國立大學、清華大學及新加坡南洋理工大學。新加坡國立大學蟬聯榜首，香港大學則跌出3甲，排名第4。

【最佳城市】2021全球最佳城市排名 香港大跌倫敦蟬聯第一【下一頁】

【大學排名榜】 全球大學排名出爐 首次有亞洲大學打入20名內 (附10大、香港及內地大學排名名單)【下一頁】

香港院校方面，除了香港大學，還有7間本港大學上榜，其中一間是樹仁大學，去年首度躋身榜中排名401-450，躍升至最新的排名301-350，亦是本港唯一獲得QS排名的私立大學。

本港各上榜大學排名：

院校名稱 2021排名 2020排名 香港大學 4 3 香港科技大學 8 8 香港中文大學 13 10 香港城市大學 18 19 香港理工大學 25 25 香港浸會大學 64 58 嶺南大學 120 113 香港樹仁大學 301-350 401-450

10大亞洲大學排名如下：

院校名稱 2021排名 2020排名 新加坡國立大學 1 1 清華大學 2 4 新加坡南洋理工大學 3 2 香港大學 4 3 浙江大學 5 6 復旦大學 6 7 北京大學 7 5 香港科技大學 8 8 馬來亞大學 9 13 上海交通大學 10 17

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩