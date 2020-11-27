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【新股IPO改革】港交所建議調高新股盈利要求1.5倍或2倍　近4年逾半新股申請不達新例要求

宏觀解讀 19:34 2020/11/27

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港交所提高以盈利測試上市的新股盈利要求

港交所 （00388） 諮詢改革上市制度，建議提高以盈利測試上市的要求，由目前最近一個財政年度賺2000萬元、前兩個財政年度賺3000萬元，提出兩個方案建議提高，首個方案建議提高1.5倍、第二個方案建議提高2倍。

港交所諮詢為期兩個月，於2月1日截止。

港交所主板上市目前共分3個上市測試要求，企業符合其中一個準則即符合上市資格，分別為盈利測試市值 / 收入測試市值/收入/現金流測試。港交所是次修例針對市值要求最低的盈利測試準則。

港交所指出2016至2019年間有908宗主板申請人，745宗使用盈利測試申請上市，佔整體申請82%。若果使用新準則，會有462宗申請不符合資格，換言之新例會淘汰逾半申請。

港交所詳細解釋，不合資格的申請中，3成本身已不符合2018年所提高的要求，另外7成不合資格申請，46%屬於5億至7億元的低市值發行人。

2018年提高市值要求　惟惹監管關注

港交所表示，於2018年已將盈利測試的最低市值要求由2億元增至5億元，港交所指盈利測試內的盈利規定自1994年推出後未有調整，而隨2018年市值門檻提高後，注意到部分僅符合盈利規定最低要求但市值相對偏高的發行人的上市申請有所增加。

聯交所認為，盈利規定與修訂後已調高的市值規定不相應，引起對申請主板上市的公司質素的監管關注，因此提出兩個方案：

  • 方案一：股東應佔盈利的最低要求由最近一個財政年度由2,000萬元增至5,000萬元，前兩個財政年度則由3,000萬元增至7,500萬元。
  • 方案二：股東應佔盈利的最低要求由最近一個財政年度由2,000萬元增至6,000萬元，前兩個財政年度則由3,000萬元增至9,000萬元。

港交所上市主管陳翊庭表示，調高主板盈利規定的建議將加强主板上市與GEM上市的區別，為上市發行人和投資者提供更清晰的選擇及指引。

港交所續指，若調高盈利規定的建議最終落實，考慮到此建議對已計劃按現行盈利規定申請在主板上市的公司的影響，聯交所將推出過渡安排。此外，聯交所亦將會推出針對調高後的盈利規定的有條件臨時寬限，讓財務業績暫時受到新冠肺炎疫情和經濟不景影響的高質素公司仍能上市（聯交所對上市申請按個別情況作出考慮）。

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