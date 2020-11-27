證監會擬修改《房地產投資信託基金守則》　放寬REITs投資物業限制　領展︰歡迎修訂

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【新股IPO改革】港交所建議調高新股盈利要求1.5倍或2倍 近4年逾半新股申請不達新例要求
證監會發表有關修改《房地產投資信託基金（REITs）守則》的諮詢總結，並提出了4大修改重點。經修改的《房地產投資信託基金守則》將在刊憲後生效。證監會將給予房地產投資信託基金6個月的過渡期，以便基金遵守經修改的規定。證監會表示，修改守則目的是為了讓香港的REITs在進行投資時提供更大靈活性。
證監會行政總裁歐達禮表示：「有關修訂將有助維持本港REITs市場的競爭力和促進其長遠發展，並同時能確保投資者得到保障。」
本地REITs龍頭領展 （00823） 表示，歡迎證監會採取新規，為香港的REITs提供更大的投資靈活度，會對今次諮詢總結進行更多研究。
建議對《房地產投資信託基金守則》作出的修訂包括：
證監會接獲28份意見書，包括來自房地產投資信託基金經理、受託人、業界組織、投資銀行、 估值師、律師事務所及個人的意見。絕大多數回應者都支持上述建議。證監會亦會透過發出不時更新的一系列常見問題，向業界提供進一步指引。
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編輯︰侯景成