【買樓理財】首置客不講價　新高價買屯門樓　代理：買家預計易升難跌

疫情肆虐，二手市場錄得低市價成交之際，仍見高市價成交，皆因個別買家認為私樓供不應求問題持續，預計價錢易升難跌。

中原湯鈞說，住屋需求殷切，即使新公布的《施政報告》未有為住宅減辣，但上車盤位仍有價有市，其中屯門豐連1座中層G室，實用面積263平方呎，開放式間隔，原叫價450萬元放盤，零議價下沽出，樓價創屋苑同類單位入伙兩年以來新高，實用呎價約17,110元。

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湯鈞續說，買家為上車客，見私樓供應短期內供不應求，預計價錢易升難跌，故加快入市。資料顯示，原業主於2016年8月，以228.65萬元一手買入單位，持貨4年，現帳面約賺221.35萬元，物業期內升值近1倍。

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以購入價450萬元計，申請九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，首價要45萬元，月供15,275元，壓力測試下的最低每月入息要求則約36,857元。

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