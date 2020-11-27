【美國疫情】失業人數創新高 機械人無懼染疫搶飯碗

▲ 新冠肺炎疫情導致大量美國人失業的同時，企業逐漸改用機械人處理簡單工作。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國多州都加強限制及叫停經濟重啟。美國10月的失業人數高達1,100萬人，失業率創26年以來的新高。疫情導致大量美國人失業的同時，企業逐漸改用無懼染疫的機械人處理簡單工作，專家更警告部分職位可能會遭機械人永久取代。

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美國上月有1,100萬人失業，較去年同期的600萬人大幅增加接近一倍。上月的失業率為10.2%，較9月的9.8%增加0.4個百分點。

新冠肺炎疫情持續多時，各大企業機構對機械人的需求大增，例如餐廳改用機械人傳菜、亞馬遜（Amazon）也開始採用自動送貨機械人。世界經濟論壇（WEF）最新的報告預料，自動化趨勢在創造新職位的同時，於2025年將導致全球損失8,500萬個職位。

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酒店業諮詢公司Gettys Group資訊科技總監斯威德勒（Ron Swidler）表示，越來越多的企業在疫情期間嘗試新計劃，預計隨著酒店業採用新技術以節省人工成本，酒店業的職位永久損失將變成現實。

美國費城聯邦儲備銀行9月發表文件，指出較易自動化的職位如遭科技取代，該行業平均每100個職位當中，就會損失4.2個職位。報告指，酒店前台接待員、穿梭巴士司機及零售業銷售員，都屬於較易自動化的職位。

專家認為，低收入僱員除了因為自動化趨勢而較容易失業，由於不少低收入工種無法實行在家工作，低收入者也有機會因停工而遭裁員。

責任編輯：鄭錦玲