【消費優惠】MegaBox新設網購平台Jetso eShop　現金券7折發售

▲ MegaBox將於12月1日（星期二）起，開設Jetso eShop著數網上購物平台。

網購日趨盛行，MegaBox將於12月1日（星期二）起，開設Jetso eShop著數網上購物平台，配合商場的其他推廣活動，結合線上線下的購物及餐飲體驗，發售多間品牌現金券，共有超過15,000張商戶現金券，將以7折優惠會發售。

該平台在新張期間，多間品牌的現金券，一律以7折發售，面值由50元至1,000元不等。品牌則包括：UA/IMAX影院、歐陸式扒房Madison’s、泰國菜泰‧蘭花、韓國料理Kim’s Spoon、以熊公仔主題餐廳熊小館、時尚運動品牌FILA及PUMA、傢俬飾品連鎖店HOME 21等。

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現金券有限期半年

購買現金券難免擔心使用限期。據悉，超過9成現金券有效期為半年。消費者只要在平台下單並確認後，可於30日內到商場顧客服務中心，領取已購買的現金券，便可即取即用，每次使用商戶現金券數量不限。該些現金券更可與商戶店內的其他優惠同時使用。

責任編輯：馬意文