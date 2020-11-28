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【科技一周回顧】施政報告2020創科懶人包　港府推緊急警示系統

科技 12:00 2020/11/28

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【施政報告2020】下月發佈《香港智慧城市藍圖2.0》提出逾130項智慧城市措施　建議用20億推5年「傑出創科學人計劃」

特首林鄭月娥25日發表任內第4份施政報告，她表示要將香港發展為國際創新科技中心。她指新冠疫情讓香港有機會展示如何應用科技解決問題。社會各界在抗疫過程中善用本地科研成果進行防控工作及應對疫情下的民生需要。

【施政報告2020】政府下月將推「智方便」　業界：省卻人手方便市民

【施政報告2020】政府力谷「ArtTech」　業界：本地人才豐富　唯硬件配套與投資欠奉

【施政報告2020】港深共建「一區兩園」　需完善規劃並盡早落成

【施政報告2020】助科研人才就業大灣區　業界：發展有局限應擴闊到一帶一路

【施政報告2020】港府擬動用20億推「傑出創科學人計劃」　業界反應兩極

2/ 【緊急警示】港府推緊急警示系統　SMS即時通報緊急情況、「極度緊急警示」不可拒收

港府於 11 月 26 日推出緊急警示系統，在可能危及廣泛人命財產安全的緊急情況如：極端天氣導致廣泛基建破壞、重大公共安全事故、大型公共衞生緊急情況等，可透過該系統向流動電話用戶傳送實時信息，提醒市民馬上採取應變措施。

3/ 【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）

Sony次世代遊戲主機PlayStation 5（PS5）全球熱賣，香港機迷一機難求。Sony互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan證實，目前PS5銷量已破歷年遊戲主機銷量紀錄，PS5的所有庫存都售出了，現時已加緊生產，預計12月就會有庫存可以出貨。

【機迷熱話】英國公司炒賣PS5　3500部賺2千萬元！

【機迷熱話】挑戰微軟Xbox Series S？Sony或於明年底推出平價版PS5

4/【5G手機】華為旗艦手機Mate 40 Pro正式登港　售8,388元

華為於上個月發布的Mate 40旗艦手機系列，其中一款Mate 40 Pro終於在27日在港推出，官方宣布手機現時已正式發售，設有銀色及黑色兩款選擇，產品售價為8,388元。

【華為禁令】傳華為有意恢復生產4G手機　向台廠採購手機零件

【倣效蘋果】華為推出自家處理器電腦MateStation B515 

責任編輯：曾曉汶

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疫情 基建 極端天氣 林鄭月娥 創新科技及應用 施政報告 香港 華為 PlayStation Sony

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