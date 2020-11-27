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【餐飲業績】富臨半年虧損擴大至9590萬不派息　將積極尋找併購機會

股市 18:19 2020/11/27

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富臨半年虧損擴大至9590萬不派息,仍繼續積極尋找併購機會。，

富臨 （01443） 截至9月底止半年，虧損由去年同期的6380萬元擴大至9590萬元，不派中期息。期內，富臨顧客人數按年減少約45.5%至580萬人，收入跌47.8%至5.7億元，毛利率減少1.6個百分點至66.7%。另外，富臨提到期內獲政府補貼6860萬元。

大家樂指本財年暫未有「見紅」機會，詳情看【下一頁】

富臨指，上半財年香港市場氣氛疲弱及爆發新型冠狀病毒導致收入大減，按品牌系列計，「富臨」系列收入按年跌53.5%至3.1億元，「陶源」系列跌65.5%至4607.9萬元，「富臨概念」系列則跌28.6%至1.7億元。

截至9月底止，集團在香港共經營80間餐館，按年增加2間，分別為20間「富臨」系列品牌、8間「陶源」系列品牌及48間「富臨概念」系列餐館，及於中國內地擁有4間餐館。

富臨表示，預期市民出現「報復式消費」的趨勢及香港政府將推出「旅遊氣泡」，集團對於中港餐飲業市場的長遠前景充滿信心，未來集團會繼續採取積極樂觀的態度，調整菜式組合及品牌結構、推出具有創新意念及季節性的新菜式，以迎合市場口味，並提升「富臨概念」的比例及強化品牌形象。同時，集團會積極尋找行業併購機會，繼續物色具不同飲食文化和流行菜式以至地道小食的餐飲品牌，尤以亞洲區品牌為主要併購對象。

內地方面，富臨指對其長遠發展充滿信心，未來會繼續穩定增加國內分店數目，以擴大客戶基礎及提高市場份額。

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編輯：袁諾曦

香港股票 富臨集團控股（01443）

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