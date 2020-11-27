▲ 南韓：北韓物價升匯率波動 金正恩處決匯商巨頭

南韓國家情報院（National Intelligence Service）表示，北韓近日物價上漲、失業率高，在經濟低迷的情況下，匯率波動，領袖金正恩處決外幣兌換巨頭，以及採取一些不合理的措施。北韓擔心海水被新冠病毒污染，因此禁止生產海鹽及捕魚。

南韓國會的情報委員會成員金炳基表示，國情院在會上匯報稱，北韓在10月底的匯率劇烈波動，金正恩決定處決平壤的一名外幣兌換巨頭；他8月時還處決了一名違反防疫守則、私下進口物資的核心幹部成員。

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國情院指，北韓月初封鎖了羅津、惠山等海域，最近還封鎖了平壤和慈江道，封鎖措施似乎會維持一段長時間，或加劇目前經濟困境。

中朝貿易規模已跌至去年同期的5分1，僅錄得5.3億美元；由於禁止進口中國貨物，北韓的白糖和調味料等食品價格翻至4倍。

議員河泰慶補充，受原材料設備進口中斷影響，工人的失業率升至金正恩執政來的最高。他估計，金正恩可能在重大壓力之下，作出不合理的指示。

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責任編輯：鄧燕君