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【跟錢家學理財@iM網欄】數一數二高風險？ 淺談比特幣風險

名人薈萃 17:06 2020/12/02

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要數高風險的產品，Bitcoin比特幣應會名列前茅。該價格近日一度升穿19,800美元，創下歷史新高。比特幣升勢能否持續，抑或快將調頭向下是未知之數，但可以肯定的是，比特幣是極高風險的產品，不是每個人都適合參與。

價格大幅波動

比特幣具高投機性，其價格經常大幅波動。比特幣價格在2017年由年初1,000美元以下，在12月一度爆升至挨近20,000美元水平，數天後價格急插近半。比特幣於2018年6月底約6,200美元，至2019年一月底更見3,500美元以下。比特幣由今年初約7,200美元攀升至二月約10,400美元後，三月又曾跌穿5,000美元，上周升至19,000美元以上後，單日又曾跌超過一成。價格波動性高，尤如過山車一樣大起大跌。比特幣今年以來已累積極大升幅，當中的風險不可不防。

交易平台風險

比特幣是加密貨幣的一種，它們的交易平台都是由私人公司設立，可能不受規管及位處海外。若平台倒閉、停止運作或被黑客入侵，投資者或會蒙受損失。

錢包保安問題

除了交易平台外，投資者把加密貨幣儲存於數碼錢包，亦有損失機會，例如數碼錢包被黑客入侵、病毒感染、密碼遺失或盜竊等。由於加密貨幣系統相對匿名及沒有中央資料儲存庫，尋回遺失的加密貨幣機會渺茫。

比特幣及其他加密貨幣在香港被視作虛擬商品，亦非法定貨幣，並沒有實物或發行人支持，不具備成為支付媒介或電子貨幣的條件，亦未能日常生活中普遍使用。虛擬商品並非《證券及期貨條例》所界定的「證券」。它們屬於高風險產品，投資者未有全面了解其特性及風險之前，切勿跟風投機。

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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