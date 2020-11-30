【文字藝術師@iM網欄】如果人間煉獄中有你 同一片天空下 我們都要好好生存

「生存以上，生活以下。」

藍朗

香港獨立詩人，曾自費出版詩集《危城》（2010）及《我要和你一起腐爛》（2017），剛完成詩集三部曲的最後一部《如果人間煉獄中有你》，於今年年頭出版。八月他曾在社交平台上寫了以下的話：

「這二十年來，我自問很努力了」

「為了寫完一本詩集，試過最長用7年時間去寫」

「每一本詩集完成的背後，其實我絞盡了腦汁、熬過很多的夜才能寫成」

「每首詩都得來不易」

「不過作為獨立詩人，彷彿就是這樣的一回事，在沒有大台支撐的情況下，一切都得靠出版社、靠詩網、靠朋友、靠自己了」

▲ （如果人間煉獄中有你，我會……）

《如果人間煉獄中有你》

書中內容關於城市、生存、生活、愛情等等，以69首詩作和3首序詩淺白地寫出了做人的無奈和迷惘，同時運用直白和隱喻的文字，一層一層地由淺入深引導讀者真正理解作者想要傳遞的信息。

透過此書，我們得以感受到自己在社會和世界裡的無力、浮沉，不斷地徘徊在希望和絕望中間的虛無，處於一種不死不生的彌留狀態。

雖然書中有很多天馬行空的詩句，但神奇的是，所有隱喻讀起來都淺顯易懂、直擊心靈、擲地有聲。是幻想，也是現實；是告誡，也是歷史。

不少詩篇含有諷刺意味，不過這些諷刺又非人人明白，更非人人認同。所有諷刺都不可笑，它們是可悲的，是會讓讀者一邊讀而心跟著一邊沉的。

筆者眼中的這本書，不是為了鼓舞讀者，不是為了打擊讀者，純粹就是紀錄、提醒、安慰。安慰在於，無奈的不只有自己一人，要說還有誰的話，也起碼有藍朗。這是一種消沉之間的互相明白、陪伴、支撐。

筆者特別喜歡書中某些詩篇，某些詩句。

「在煙雨無盡的城市裡，有人認為靠近星星是盼望，有人認為憐惜夜是責任。我害怕忽然再次記起，你既是我此生不滅的光，也是我頭上不散的烏雲。」—〈今夏，雨特別多〉

「我多希望你明白，這個世界，你的溫柔；你的尖銳，你鍥的詩，寫與不寫，都會如風那樣，一瞬即逝。」—〈別以為這世界真的有人很在乎你〉

「所以如果我們還是抹不去對公義的執著，抹不去對弱者的憐憫，或許我們終會粉身碎骨，變成一隻終日不浮，也不沉的抑鬱水母。」—〈集體憂鬱的水母〉

「世界的崩塌過於迅速，我的眼睛有時還未來及完全睜開，憂鬱的霧已率先瀰漫，像世界末日的鐘，再度響了無情的警號。」—〈這個世界還需要我嗎？〉

「世上有些人的確怎活也活不成人，聞到飯香，牠就會吠。」—〈當你發現異獸而其他人並不〉

很喜歡〈我死後〉一篇，不過內容太多就不在此盡錄了。

最後想要鼓勵讀者更大力地支持文學作品，拋開作家的名望、身份、經驗等包袱，到書店翻翻各類的書，不難在書海中尋得一本寶藏。用心寫的作品，值得更多人看見和欣賞。

生活太奢侈，能好好生存就很不錯了。所以，在同一片天空下，希望我們都能夠好好生存。

作者_張業淇 Kira簡介： 筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

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