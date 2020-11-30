  • 19°C
香港時間 : 20201130日 (一) 23:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【文字藝術師@iM網欄】如果人間煉獄中有你 同一片天空下 我們都要好好生存

名人薈萃 21:36 2020/11/30

分享：

「生存以上，生活以下。」

 

藍朗

香港獨立詩人，曾自費出版詩集《危城》（2010）及《我要和你一起腐爛》（2017），剛完成詩集三部曲的最後一部《如果人間煉獄中有你》，於今年年頭出版。八月他曾在社交平台上寫了以下的話：

 

「這二十年來，我自問很努力了」

「為了寫完一本詩集，試過最長用7年時間去寫」

「每一本詩集完成的背後，其實我絞盡了腦汁、熬過很多的夜才能寫成」

「每首詩都得來不易」

「不過作為獨立詩人，彷彿就是這樣的一回事，在沒有大台支撐的情況下，一切都得靠出版社、靠詩網、靠朋友、靠自己了」

 

 

（如果人間煉獄中有你，我會……）

《如果人間煉獄中有你》

書中內容關於城市、生存、生活、愛情等等，以69首詩作和3首序詩淺白地寫出了做人的無奈和迷惘，同時運用直白和隱喻的文字，一層一層地由淺入深引導讀者真正理解作者想要傳遞的信息。

 

透過此書，我們得以感受到自己在社會和世界裡的無力、浮沉，不斷地徘徊在希望和絕望中間的虛無，處於一種不死不生的彌留狀態。

 

雖然書中有很多天馬行空的詩句，但神奇的是，所有隱喻讀起來都淺顯易懂、直擊心靈、擲地有聲。是幻想，也是現實；是告誡，也是歷史。

 

不少詩篇含有諷刺意味，不過這些諷刺又非人人明白，更非人人認同。所有諷刺都不可笑，它們是可悲的，是會讓讀者一邊讀而心跟著一邊沉的。

 

筆者眼中的這本書，不是為了鼓舞讀者，不是為了打擊讀者，純粹就是紀錄、提醒、安慰。安慰在於，無奈的不只有自己一人，要說還有誰的話，也起碼有藍朗。這是一種消沉之間的互相明白、陪伴、支撐。

 

筆者特別喜歡書中某些詩篇，某些詩句。

 

「在煙雨無盡的城市裡，有人認為靠近星星是盼望，有人認為憐惜夜是責任。我害怕忽然再次記起，你既是我此生不滅的光，也是我頭上不散的烏雲。」—〈今夏，雨特別多〉

 

「我多希望你明白，這個世界，你的溫柔；你的尖銳，你鍥的詩，寫與不寫，都會如風那樣，一瞬即逝。」—〈別以為這世界真的有人很在乎你〉

 

「所以如果我們還是抹不去對公義的執著，抹不去對弱者的憐憫，或許我們終會粉身碎骨，變成一隻終日不浮，也不沉的抑鬱水母。」—〈集體憂鬱的水母〉

 

「世界的崩塌過於迅速，我的眼睛有時還未來及完全睜開，憂鬱的霧已率先瀰漫，像世界末日的鐘，再度響了無情的警號。」—〈這個世界還需要我嗎？〉

 

「世上有些人的確怎活也活不成人，聞到飯香，牠就會吠。」—〈當你發現異獸而其他人並不〉

 

很喜歡〈我死後〉一篇，不過內容太多就不在此盡錄了。

 

最後想要鼓勵讀者更大力地支持文學作品，拋開作家的名望、身份、經驗等包袱，到書店翻翻各類的書，不難在書海中尋得一本寶藏。用心寫的作品，值得更多人看見和欣賞。

 

生活太奢侈，能好好生存就很不錯了。所以，在同一片天空下，希望我們都能夠好好生存。

作者_張業淇 Kira簡介：

筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

更多文字藝術師@張業淇 Kira的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 文字藝術師

最新專欄文章 更多

【文字藝術師@iM網欄】 斷捨離的人生整理術 放下對事物的執著 向前邁進
2020/10/27
【文字藝術師@iM網欄】 斷捨離的人生整理術 放下對事物的執著 向前邁進
【文字藝術師@iM網欄】 《動物農莊：一個童話故事》 是我們創造了社會，還是社會創造了我們
2020/10/13
【文字藝術師@iM網欄】 《動物農莊：一個童話故事》 是我們創造了社會，還是社會創造了我們
【文字藝術師@iM網欄】法國文豪卡繆之作 《異鄉人》：擺脫常規的異類
2020/09/29
【文字藝術師@iM網欄】法國文豪卡繆之作 《異鄉人》：擺脫常規的異類
【文字藝術師@iM網欄】流‧浪‧漫 每場流浪都有歸處
2020/09/15
【文字藝術師@iM網欄】流‧浪‧漫 每場流浪都有歸處

上一篇文章

【網民熱話】38歲單身女擁290萬 想提早退休　網民：咁少錢餘下30年點過？

下一篇文章

【蘭襟集@iM網欄】擁4個學士2個碩士 奇女子宛如浮木的一生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲
Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲