【育兒時在思@iM網欄】唔飲得都玩得 善用咖啡渣 自製多種小玩意

學校停課，大家重回視象教學懷抱，家長又再充當老師角色，很累了吧？要杯咖啡醒醒神嗎？不要手快快把咖啡渣丟掉啊！相信不少人都知道咖啡渣有很多不同的功用吧！吸濕、除臭、通渠，或當作肥料、身體磨砂、護髮......自己在網上搜尋一下就知道，不過今次要介紹幾款用咖啡渣做材料的小玩意。

沒有喝咖啡的習慣也不緊要，大部分連鎖咖啡店都標明願意送出咖啡渣，只要自備容器，毋需任何消費，都可以問職員索取咖啡渣。與其說「送出」，不如說是大家幫忙減少垃圾吧！相信很多小型咖啡店都願意送出，不過既然是小店，我自己就會先幫襯囉。有時候咖啡店真的很「慷慨」，大家將一大樽咖啡渣拿回家後，可以先將咖啡渣弄乾以便儲存，用焗爐或直接開鑊炒乾皆可。

以下分享幾個由簡單到複雜的咖啡渣小玩意，希望各位在家學習期間可以大小同樂！

1. 沙盤學寫字

知道幼稚園階段的小朋友，在骨骼成長上其實未準備好執筆寫字嗎？在蒙特梭利教學中，小朋友執筆學寫字前，會先用觸感最敏銳的指尖去感受字的形態。小孩透過兩隻指尖給予的感覺，去對字產生第一個較深刻的印象，沙盤則是其中一個常用的教具。一般人要買到專用的沙或許會比較難，不少家長會以鹽代替。咖啡渣則是較環保的選擇，放在淺色盤子上，寫出來黑白對比更鮮明，在視覺上印象也會較深刻吧？（忽發奇想，人的嗅覺記憶可以在大腦保存最長久，那會否幫助小孩記著字形和筆劃呢？忽然怪獸家長上身，哈哈！）

小貼士：

咖啡渣越乾越容易推開，小手指試寫時會較流暢

可準備小鏟或直尺讓小孩自行將咖啡渣掃平

2. 咖啡渣泥膠

在外國，不少家長都會任由小孩在家中花園玩真的泥沙，真正的跟大自然做朋友；在香港（特別是在疫情下），相信不是每個家長都夠膽放心讓小孩在像旺角般擠擁的郊野公園玩地上的泥沙吧？那不如在自製麵粉泥膠時，加入咖啡渣，增添「玩泥沙」messy play的元素？這同時是一個很好的感統及小肌肉訓練喔！

做法：

將一杯麵粉及一杯咖啡渣倒進盤中，搞勻 如果只用作泥膠，可加入細半杯鹽，以增加泥膠的柔軟度 逐少加入半杯水，一邊用手搓至想要的質感

3. 自製恐龍化石 + 考古尋寶遊戲

玩完泥膠還有下文啊！可以變成化石，並進行尋寶遊戲！身邊不少朋友家中都有個小小恐龍專家，甚麼Triceratops, Stegosaurus, Tyrannosaurus…都琅琅上口。如果家中有恐龍迷，就不要錯過這玩意了！家長可以先將恐龍/恐龍骨玩具藏進咖啡泥膠，就像將餡料包進湯圓般，然後放進焗爐焗乾，製成化石。烘焗時間視乎化石大小而定，小孩手掌大小的化石大約焗45分鐘。

小貼士：

製作化石的話不用加鹽，這樣可以令製成的化石更脆弱，容易用小鎚子敲碎

家中小孩對恐龍零興趣？那就以小寶物代替吧！可以是戒指，寶石等

若家中沒有焗爐，可以微波爐代替，所需時間亦大減(建議逐分鐘試，不要一下子叮太久)

危險注意！用微波爐的話，千萬不要放任何金屬啊！！

4. 咖啡渣鬼口水 (Slime)

跟足份量，其實玩鬼口水一點都不messy!

材料及做法：

5安士膠水

適量咖啡渣 （隨個人喜好，越多越深色）

½ 茶匙梳打粉

6 茶匙隱形眼鏡藥水

1.將膠水、咖啡渣、梳打粉倒進盤中，搞勻

2. 逐少加入眼藥水，搞勻，完成

小貼士：

圖中為齋啡版本，以白膠漿代替膠水，可製成鮮奶咖啡效果

眼藥水作用是令膠水不黏手，然而鬼口水就是要有點黏才好玩吧！所以別一下子加太多，尤其天氣乾燥時，鬼口水會乾硬得太快，不能玩很久。

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