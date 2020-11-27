

踏入冬季流感高峰期，今年更受到新冠肺炎第四波的同時夾擊，醫學專家指出有機會受到兩種病毒的感染，而所帶來的危險性更無法估計，故令不少市民都感到憂慮。有見及此，全港最大型健康美容產品連鎖店萬寧宣佈由即日起，於全港、九及新界50多間駐店藥房推出「萬寧社區藥劑服務」，包括︰全港市民均可享用的「公立醫院取藥升級服務#」、「免費藥物及用藥諮詢服務」及「小病痛評估及建議」，希望在這個全民抗疫的嚴峻境況下，善用其完善的分店網絡，提升更方便快捷的社區藥劑服務，以醫院代取藥、配藥、指導用藥及小病痛評估等多個範疇協助市民及有需要人士，由註冊藥劑師提供專業的藥物建議，減低病情延誤、服藥不當及缺藥等風險，並為一直在默默守護大眾健康的醫護人員分流，降低社區散播病菌的機會，履行社區藥房的責任，與全港市民一同守護社區健康。



醫院取藥升級服務幫助長期病患

今年初新冠肺炎於本港爆發，由於許多市民均經歷沙士，明白到個人衛生與公共衛生息息相關，因此對抗疫情的措施亦十分嚴謹，儘量避免前往人煙稠密的地方，亦減少不必要的外出；然而，對於長期病患者來說卻非常困難，因為一方面許多長期病患者的抵抗力相對較差，屬於容易受感染的一群，另一方面，因為他們要定期覆診取藥，故此他們又不能不外出，形成兩難的境況。有見及此，萬寧於四月初開始推行「公立醫院取藥服務#」的先導計劃，為7間指定公立醫院 (東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院) 的專科門診病人提供標準藥物取藥服務，病人只需到萬寧的指定駐店藥房領取藥物即可，而當值的註冊藥劑師亦會根據處方，即時指導病人及提供專業的藥物諮詢。此服務推出至今半年，整個服務已非常成熟，不少病人及其家屬亦認為在疫情下，這個服務能解決他們的燃眉之急；而隨著冬季流感高峰期的來臨，萬寧決定推出「公立醫院取藥升級服務#」，進一擴闊公立醫院取藥服務網絡，由最初的7間擴展至全港17間提供急症室服務的公立醫院，以全港最多駐店藥房 (數據截至止2020年10月) 的優勢為病人提供更方便快捷的取藥服務，讓更多有需要的人士受惠，減低他們於疫情期間下舟車勞動的機會及感染風險，從而降低社區散播病菌的機會。

萬寧業務經理及總藥劑師趙國亮透露，「過去半年的疫情持續，現時更踏入冬季流感高峰期，我們知道市民對取藥服務有更確切的需求，前線同事亦收到不少顧客的反映，好像其中一個個案，有一對年約70歲的公公婆婆，他們倆一直相依為命，由於公公是長期病患需要別人24小時貼身照顧，故此婆婆每次要前往醫院取藥也十分擔心，當知道這個服務後，她十分高興，因為她只需要鄰近的駐店藥房取藥，無需將公公長時間獨留在家中，她曾專誠回到店中向我們的同事致謝。這看似只是一件很微小的事情，但我們所有藥劑師知道她的情況後，都十分感動，因為能夠幫助基層人士，正正是我們社區藥房及藥劑師最想做到的事，亦是我們推行這個服務的初心。」



免費藥物及用藥諮詢服務支援醫療系統

趙國亮續指，在這個取藥服務推出後，發現不少病人同時服用多種不同的藥物，由於種類及數量繁多，不少病人面對藥物均感到茫無頭緒，容易產生混淆。與此同時，近年服食營養補充品的概念亦十分流行，有不少市民希望透過服食營養補充品提升自身的免疫力，由於營養補充品無需醫生處方，大眾普遍認為即使服用過量的營養補充品，亦只會無效，因而往往忽略了其成份及服用方法，如胡亂同時服用幾種營養補充品，更有機會對身體有害；故此，萬寧在「社區藥劑服務」中亦增設了「藥物及用藥諮詢服務」，市民無須預先登記，只需帶同查詢的藥物前往港、九及新界任何一間萬寧駐店藥房，即可向當值的註冊藥劑師查詢藥物及用藥知識，萬寧藥劑師不僅會即場解答所有藥物的疑問，同時亦會審視藥物與藥物之間有沒有相互影響的情況出現及指導市民正確服藥的方法，希望藉此提升市民用藥的服從性，亦提高藥物的效用，費用全免。



小病痛評估及建議守護社區健康

疫情持續，市民都選擇減少外出，甚至連生病也不敢到診所及醫院求醫，這衍生了「病情延誤」的風險，故此推出「小病痛評估及建議」，藉以鼓勵市民出現小病痛如︰傷風、頭痛、腸胃問題等病徵時，可先選擇前往萬寧的任何一間駐店藥房，直接向當值的註冊藥劑師諮詢，為醫護人員的工作分流，在新冠肺炎及冬季流感肆虐的情況下，一同守護社區健康。

萬寧「社區藥劑服務」的「公立醫院取藥升級服務#」、「藥物及用藥諮詢服務」及「小病痛評估及建議」將於2020年11月23日起於萬寧旗下港、九及新界50多個駐店藥房推出，有關詳情可瀏覽萬寧網頁www.mannings.com.hk 或於萬寧任何一間分店查詢。



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