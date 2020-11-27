【新冠肺炎】本港新增92宗確診17宗源頭不明　跳舞群組增58宗養和醫院疑小型爆發

本港新冠肺炎持續惡化，今日（27日）新增92宗確診個案，包括3宗輸入個案及89宗本地感染，當中有17宗為源頭不明個案，58宗與歌舞群組相關，養和醫院或現小型爆發。本港新冠肺炎累計確診病例突破6,000宗，另有逾60多宗初步確診個案。

【新冠肺炎】本港再爆本土疫情是危險跡象 鍾南山：香港當務之急是全民檢測【下一頁】

【新冠肺炎】新增5間檢測中心 郵局周六起日派5000個樣本瓶【下一頁】

17宗源頭不明個案，患者年齡介乎14至70歲，11男6女，居於多個不同地區，涉退休人士、家庭主婦、在職人士等。其中一名患者為旺角聖公會諸聖中學14歲男生，學校須停課14天全校師生要檢測。

另外，養和醫院疑出現小型爆發，一名77歲女病人因自身疾病自8月中居醫院33樓單人房，期間曾有親友探訪。她於11月25日起發燒，26日出現氣促，最後不治，昨晚經院方檢測後初步陽性。一名曾探訪的家人23日出現不適求醫，將安排送院檢測。

有13名其他病人與女患者同一病房，自本月23日起曾有30名醫院職員在該病房工作，經檢測後有兩人初步確診，當中一人曾協助搶救該名離世女患者。13名同房病人將於院內同層隔離，有關樓層會封閉，相關職員及參與搶救工作的醫護需安排檢疫。

養和醫院昨晚（26日）亦表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人，於11月24日接受新冠病毒測試後初步呈陽性，惟其求醫時未有透露其妻與跳舞群組有關並已確診。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩