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【小米股權】小米林斌轉換8成不同權股份成「同股同權」　雷軍投票權大增至逾3分之2（第二版）

新經濟追蹤 18:24 2020/11/27

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小米為香港首家以「同股不同權」新例上市公司，兩名不同權股份受益人包括雷軍、林斌。

小米 （01810） 「二當家」、副董事長林斌再有股權變動，林斌披露擬將18.02億股「1股10票」A類股份，轉換成「同股同權」B類股份，僅保留4.66億股A類股份。雖然林斌未有減持小米股份，持股價值沒有任何變化，但由於林斌不同權股份數目大減，小米董事長雷軍的投票權將明顯提升。

據最新披露，完成轉換後，林斌持有4.66億股A類股份、19.33億股B類股份；雷軍則持有42.27億股A類股份、24.43億股B類股份。換言之，隨林斌轉換股份，雷軍在小米A類股份持股比例會由65.07%大增至90.06%。

以經濟權益計算，林斌持股9.94%、雷軍則持股27.64%。

小米周五收市價26.05元計，林斌所持股份價值達625億元，雷軍持股價值則達1738億元。

以投票權計算，於林斌轉換股份前投票權為27.63%，雷軍投票權為54.14%；轉換股份後，林斌投票權大減至9.94%，雷軍投票權則增至67.36%。其他股東的投票權就由18.24%增至22.70%。

（第二版加入小米投票權變化）

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