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【餐飲業績】翠華半年虧損擴大至7764萬不派息　仍計劃今季在港開3間餐廳

股市 18:57 2020/11/27

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翠華半年虧損擴大至7764萬不派息　仍計劃今季在港開3間餐廳

翠華 （01314） 公布中期業績，截至9月30日止6個月，虧損由去年同期的4450.2萬元擴大至7764.5萬元，不派中期息。期內收入按年下降48.3%至4.3億元。翠華表示，期間獲得政府的防疫抗疫基金及「保就業」計劃補貼約3570萬元，有助減輕目前所面對的壓力，抵銷了一定程度的負面影響。

按地區劃分，香港收入跌幅最大，按年下跌60.5%至2.1億元，中國內地則按年下跌24.8%至2.1億元。集團表示，受疫情影響，公司或會考慮根據實際市場需求縮短營業時間，或關閉部分餐廳。疫情期間，集團獲部分業主減租、並獲供應商提供訂單折扣優惠，因此抵銷部分餐廳受客流量下跌的影響。 

截至9月底止，翠華餐廳數目按年減少11間至73間，香港地區減少6間至35間，中國內地則關閉了5間至33間餐廳。

翠華表示，受惠於中國內地疫情消退，集團業務從今年3月起反彈，特別是住宅區附近的餐廳業務。集團仍會繼續與業主爭取減租，並計劃於第四季度內，在香港開設3間餐廳，以及於2021年3月前，在內地開設4間餐廳。

此外，集團在爆發疫情後，全體董事局及高級管理層成員自願減薪，於8月至10月減薪15%。截至今年9月，集團聘請2500名員工，比上年同期減少1300名員工。集團表示，擬調整門店營業時間，以節省開支。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 翠華控股（01314） 經濟 疫情 餐飲 新加坡 中國 香港 餐廳
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