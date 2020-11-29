【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息

11月倒數，港元定期存款的減息潮未有停步，本周共有8間大小港銀鬥減息率，最矚目的是中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）於第4季首度順應劈息大潮而先後出手。專家預計，兩間龍頭大行暫休戰，相信中小行毋須鬥高息力搶定存，遂料存息續掀新一輪跌浪。

中銀滙豐出手 減息潮料未止

本周存息格價，8行一面倒減息，包括︰中銀香港、招商永隆、創興 （01111） 、建行亞洲及信銀國際，皆調低半年或以下的較短存息；而交銀香港、恒生 （00011） 及滙豐更全面削減中長息。

本來年關在即，過往銀行慣例爭相加存息，但業界料今年例外，普遍靜觀本港第四波新冠疫情何時受控，暫毋須逆市人減我加。

綜觀全個星期，僅大新 （02356） 扒逆水「獨加」，把3個月年息兩連加，累升0.2厘、至0.8厘；但相比同期「高息王」，即工銀亞洲的5.2厘冠絕全城息，大新似拉近跟中資大行的距離。

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由於11月已屆尾聲，經新一輪劈息潮，本周高息榜連續兩星期沒變化，凸顯市場觀望情緒甚濃。

事實上，施政報告早已預告全年GDP跌6.1%，業界指將陷史上最差的一年，恐復甦路崎嶇，難免令銀行對借貸甚審慎，變相乏誘因高息吸存。

銀債新股抽資 未虞推升息率

現時1年存息仍以集友的0.85厘稱冠，半年期是大眾財務及虛擬銀行天星齊以1.1厘跑贏同行；僅3個月存期最高息5.2厘，在牌面上撼贏銀債的3.5厘「墊底息」。

光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，本港仍水浸，施政報告亦指今年逾2,500億元熱錢湧港；即使1個月港元拆息今天（11月27日）3連升，但仍不足0.11厘，處於9年低位，相信在年關前本港流動性甚充裕。

除了熱爆新股如京東健康 （新上市編號︰06618） 及藍月亮等抽資外，下周二（12月1日）發行額百億的銀債亦開始銷售；惟業界料，以銀行總結餘創新高達4,000多億元，足以應付「長者iBond」及鬥趕上市尾班車的一眾IPO所需。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源