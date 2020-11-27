【新股IPO】泡泡瑪特傳下周二招股 集資6億美元

內地潮流玩具品牌泡泡瑪特（Pop Mart）將於下周二（12月1日）登場接力招股，集資規模達6億美元，較之前盛傳的2億至3億美元高，預計上市後泡泡瑪特的市值將高達70億美元。泡泡瑪特上星期已通過上市聆訊，聯席保薦人為摩根士丹利及中信里昂證券。

京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元，想知詳情請按：【下一頁】

泡泡瑪特成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。截至今年6月底止六個月，收入達8.17億元人民幣，純利錄1.41億元人民幣。

華潤萬象生活1209今日起招股 一手入場費4505元，想知詳情請按：【下一頁】

據招股文件顯示，2017年至2019年度泡泡瑪特收入分別為1.58億元（人民幣，下同）、5.14億元及16.83億元。2018和2019年的收入增幅分別為225.4%、227.2%，連續兩年保持高速增長。此外， 2017年及2018年，公司淨利潤分別為156萬元、9952萬元。而2019年度淨利潤達4.51億元，按年大增3.5倍。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正