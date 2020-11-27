【美國大選】伊萬卡拒回歸紐約名流圈 或移居新澤西州

▲ 美媒指特朗普長女伊萬卡憂慮重返紐約名流圈會遭排擠，有意與丈夫庫什納移居新澤西州。

美國大選結果幾乎塵埃落定，拜登成為美國候選總統。美國總統特朗普稱如選舉人團投票給拜登，他將離開白宮。特朗普一家的去向也受關注，美媒指特朗普長女伊萬卡憂慮重返紐約名流圈會遭排擠，有意與丈夫庫什納移居新澤西州。

【美國大選】特朗普首暗示肯離開白宮 只要這情況發生 【下一頁】

【美國疫情】小特朗普宣布確診5日後 稱已痊癒並完成隔離 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）一家過往一直是紐約名流圈的焦點，直到特朗普當選美國總統入主白宮後，伊萬卡搬到華盛頓居住。特朗普未能成功連任，外界一直猜測伊萬卡會否重返曼哈頓的上流圈子。

但《紐約時報》指，紐約名流圈似乎並不歡迎伊萬卡一家回歸。伊萬卡前好友更向美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）爆料，稱伊萬卡是一個自負、貪慕虛榮的人，對窮人感到不屑。

【美國大選】特朗普擬再作特赦 靠女婿親信決定人選 【下一頁】

【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人 【下一頁】

據悉，伊萬卡一家有意移居至新澤西州，更計劃為位於貝德敏斯特（Bedminster）的特朗普國家高爾夫球俱樂部的一處住宅擴建，當地距離曼哈頓約有一個小時的車程。

《紐約時報》引述一份伊萬卡擴建住宅的方案，指伊萬卡計劃加建水療及瑜伽設施、更改直升機停機坪位置，同時希望擴建一個可容納四人參與新球類運動匹克球（Pickleball）的場地。

伊萬卡一家目前居住於華盛頓一個價值500萬美元（約3,900萬港元）的單位，每月租金為1.5萬美元（約11.7萬港元）。伊萬卡希望新澤西州的住宅與目前的住所盡量保持一致，計劃擴大主人房、浴室和衣帽間的空間，同時加建兩間睡房及一間書房。

責任編輯：鄭錦玲