【逆市擴張】ACX Cinemas登陸北角匯　開幕票價優惠低至40元

▲ 全新ACX Cinemas院線香港首間戲院ACX@北角匯，將於明天（28日）正式試業。（ACX Cinemas提供圖片）

全新ACX Cinemas院線香港首間戲院ACX@北角匯，將於明天（28日）正式試業。為慶祝戲院開幕，明天起至12月16日，全城可享開幕票價優惠，小童、學生、長者票價一律40元，成人票價一律70元。

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ACX@北角匯佔地約7,000平方尺，設有4間獨立影院，採用先進數碼影院設備系統，共提供143個座位，更有數個賣點，包括ACX 貴賓院(House 4) 與OTO合作 ，度身訂造全港戲院獨有OTO按摩座椅，共提供8個寬敞舒適按摩座位，讓觀眾可以放鬆身心投入電影世界。

▲ 戲院特設全港首創貴賓院按摩椅座位。（ACX Cinemas提供圖片）

此外，戲院特設港產片專屬影院( House 1)，全天候放映港產片 ， 除了全新首輪上畫的本地電影之外，每月都會以「致敬系列」為主題，揀選部份場次上映香港經典電影。開業率先帶來「致敬杜琪峰系列 」，包括《柔道龍虎榜4K版本》、《大隻佬》、《嚦咕嚦咕新年財》及《阿郎的故事》等經典影片，讓戲迷回味其佳作。

戲院亦提供予教育機構、文化團體、慈善團體等租用場地，以舉辦電視文化講座及放映會、實時國際粉絲聚會等，希望推動影院打造成一個文化娛樂共冶一爐的首選聚腳點。

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責任編輯：朱悅瀅