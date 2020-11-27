【取代Facebook】社交平台MeWe崛起　用戶人數一夜大暴增（附開戶教學）

▲ 被稱為能最理想取代Facebook的社交平台MeWe，用戶人數一夜大暴增。

社交平台Facebook用家數量龐大，惟近年爭議錯漏甚多，甚至被指因利益而進行政治審查，引起大批用家不滿，不少用家更藉此進行社交平台大遷徙。其中被稱為能最理想取代Facebook的社交平台MeWe，用戶人數一夜大暴增，MeWe行政總裁Mark Weinstein透露，目前已有超過1160萬名用戶加入該平台。

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到底MeWe有什麼吸引力？MeWe官網就清楚列明「No Ads No Spyware No BS（無廣告、無監控軟件、無廢話）」，即程式絕不監控用戶喜好資料，也不會使用演算法為用戶決定收看什麼內容，內容只會按用戶所追蹤的按時序在Timeline列出。最重要的是，MeWe用家可以選擇用電話或電郵登入，沒有實名登記，登記後可以改名，但改名後60日內就不能再改名。

▲ MeWe官網就清楚列明「No Ads No Spyware No BS（無廣告、無監控軟件、無廢話）」。（MeWe官網截圖）

MeWe與Facebook一樣，有群組和專頁功能。用家可MeWe選擇自行加入或追蹤合心水的專頁。不過有些群組可直接加入、有些群組就需回答問題待管理員審批。

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至於MeWe群組中的「chat（聊天室）」功能，用家只要加入了群組就可進內與群組成員聊天，毋需另外下載Messager程式才能傳訊息。此外，Facebook用戶在朋友貼文上作出回應時，僅有讚好、笑哈哈、發怒、哭等7種情緒，但MeWe就可用上所有的Emoji作出回應，選擇更多。

▲ 若需要使用更個性化的功能，如雲端儲存容量、各式貼圖等，就要用到付費的「MeWe Premium」計劃。（MeWe網站資料圖片）

值得一提的是，MeWe並非如Facebook以廣告賺取收入，而是採用了用者自付原則，如普通用戶可使用基本的發帖與瀏覽功能。但若需要使用更個性化的功能，如雲端儲存容量、各式貼圖等，就要用到付費的「MeWe Premium」計劃。同時，若要在MeWe開設專頁，用家就必須付上月費1.99美元（約15港元）。

責任編輯：曾曉汶