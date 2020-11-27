牛津疫苗成效成疑 或需再作全球測試

多國疫苗陸續完成研發程序。英國藥廠阿斯利康聯同牛津大學合作研發的新冠疫苗，因為發現臨床試驗劑量出問題，可能需要再進行全球測試，但英國當局仍指揮監管部門展開審批，期望能夠在聖誕前分發疫苗。

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疫苗備受質疑，是源於藥廠早前公布臨床試驗結果，顯示按正確方法先後接種兩劑的有效率僅六成二，但意外先接種半劑再接種一劑，有效率卻高達九成。藥廠表示或會進行額外的全球測試，再次評估疫苗成效。

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據悉，額外進行的測試將會獨立進行，屆時亦會評估分別接種半劑和一劑的成效。阿斯利康行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）表示，藥廠已掌握疫苗功效相關的數據，新測試參與的人數會較上次少，測試結果亦會較快。

英國衞生大臣夏國賢形容此為好消息，表示只要使用的劑量適當，可達致90%有效。他已指示藥物監管部門展開疫苗審核，疫苗將可能繞過歐盟監管機制，加快批核時間表。英國政府早前已向阿斯利康預訂一億劑疫苗，目標於聖誕前分配其中的四百萬劑。

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