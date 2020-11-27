【日本疫情】再創新高! 東京都新冠肺炎確診570宗 將取消新年朝賀

日本東京都周五(27日)錄得單日新增570人感染新冠肺炎病毒，較上周六(21日)新增31人，再創新高，因而令當局宣布取消明年新年朝賀活動。

據了解，日本宫內廳宣布，鑑於新冠病毒疫情蔓延，決定不舉行新年朝賀活動，避免人群聚集，距離上次取消活動在1990年，因正處於昭和天皇服喪期間而未能舉行。



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新年朝賀活動一般在1月2日舉行，天皇、皇后及其他皇室成員站在皇宫宫殿長和殿的陽台上，接受國民的祝福；今年的新年朝賀時上皇夫婦亦曾露面，當時有逾6.8萬名民眾前來。

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責任編輯：潘曉豐