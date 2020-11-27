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【跟奶奶學烹飪@iM網欄】消除內火、清熱益腸、防治皮膚病 金羅漢果菜乾紅蘿蔔粟米豬骨湯

名人薈萃 18:02 2020/11/27

分享：

冬至後至農曆新年前，天氣較為乾燥、陽光溫和、吹北風，可說是曬衫、曬被、曬肉、曬菜的好時機，往年奶奶便會開始留意菜檔有大棵又靚的大白菜，就會買2斤回來自家曬菜乾。

起初我都不明白，菜當然要吃新鮮的，否則營養都流失了有什麼價值呢？就是吃那阿婆的味道罷了。

把菜曬乾無疑會令水份、維他命C流失，但一些敏感物質同樣會流失了，相反菜中的膳食纖維、礦物質、抗氧化功能卻同時濃縮起來。只要注意製作菜乾時保持清潔、不額外加入油、鹽導致過油過咸影響三高，菜乾依然有它的營養及好處。

有研究顯示，吃菜乾能消除內火、清熱益腸，還有防治皮膚病的功效。

曬菜乾步驟：
1.    大白菜不用切開，用水沖洗乾淨
2.    用清水烚至7成熟，瀝乾水份
3.    用線或繩將菜掛起
4.    有太陽的日子每天早上掛起，晚上收起
5.    約一星期左右即成

曬菜乾的步驟不難，要的是心機。先留意一星期的天氣預測, 鎖定日子每天早點起來把握早上7,8點最乾燥和暖的陽光下開始，如果在家曬的話還要跟著太陽走，早上在廳的窗、中午曬到房窗、下午曬到廚房窗，入冬日照時間短，太陽下山便把菜收回來用筲箕好好安置，避免沾到水份、朝濕發霉。

兩斤白菜，曬得剩一、兩餐用，自己曬過就會珍惜那 #阿婆的菜乾味。

金羅漢果菜乾紅蘿蔔粟米豬骨湯

材料:     
菜乾3棵
紅蘿蔔1條
粟米1條
金羅漢果1個
豬骨1斤
水2升

做法: 
1.將菜乾洗淨切段
(自己曬的菜乾會較乾淨，買回來的菜乾很多很多沙，經反復浸洗、切頭切尾花上起碼半小時)
2.將紅蘿蔔、粟米洗淨切件，金羅漢果洗淨開半
3.豬骨洗淨汆水，水滾放大煲中
4.再水滾放入所有材料，大滾後轉中火煲1.5小時左右即成

加入羅漢果功效更清潤，金羅漢果功效更大味道又不搶，如果想吃出菜乾真正的味道可以省去羅漢果，煲湯煲粥一流！

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

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撰文 : 悠媽Joey

欄名 : 跟奶奶學烹飪

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