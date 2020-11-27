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一改感恩節家族傳統 特朗普拜登靜靜過節

環球政經 16:09 2020/11/27

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不少美國民眾莫視衞生部門指引，在感恩節出門旅遊與親朋好友相聚，而總統特朗普及拜登，均一改過往習慣，選擇靜靜過節。

特朗普發表感恩節講話 指最快下周分發新冠疫苗下一頁

拜登與夫人吉爾前往特拉華州海邊小鎮里霍伯斯的別墅度假，並邀請了女兒和女婿到一同吃感恩節晚餐。兩人較早前先在社交平台發布錄影講話，祝願美國民眾感恩節快樂，又提醒國民需要遵守防疫措施。

【美國大選】特朗普：如選舉人團確認拜登獲勝　他將離開白宮下一頁

拜登在錄像中又提到，過往的感恩節，他和家人都會按傳統在麻省對開的楠塔基特島舉行大型家庭聚會，但今年因為疫情打破了這個四十年的傳統，親友均在美國不同州份分開過節，只約女兒和女婿吃晩餐。

特朗普去年親身前往阿富汗探訪派駐美軍，並親手分派火雞一同享用。而今年在感恩節當日他則留在華盛頓，全日並無安排公開活動，只於早上前往新澤西州的私人高爾夫球場打球。

同日特朗普透過白宮新聞秘書辦公室，發表年度感恩節賀言，鼓勵美國民眾在家中或宗教場地相聚，感謝上帝的恩典。其後，他又在社交平台發佈訊息，以英文大楷恭祝民眾感恩節快樂。

 

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撰文 : 林展鋒

特朗普 拜登 美國
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