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【聖誕節】沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場推聖誕活動　影漫畫相送購物餐飲優惠券

商業 18:29 2020/11/27

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於沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場拍下「漫遊主角」照片，並分享到社交平台，可獲該商場的50元購物及50元餐飲優惠券各乙張。（商場提供）

今個聖誕，沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場，均以馴鹿派禮物為主題，設有一系列的打卡裝置及互動遊戲，包括巨型漫畫牆、互動螢幕遊戲「漫遊聖誕彈彈批」、「聖誕蒸汽小火車」等。

消費者於即日起至2021年1月3日期間，在上述3個商場以電子貨幣即日消費滿1,300元，憑兩張不同商戶發出的即日有效電子機印發票，連同正本電子貨幣的交易存根，即可換領「馴鹿自駕遊餐盒」或「四格漫遊筆記簿」。

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拍漫畫主角相　享合共100元購物餐飲優惠
另外，沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場設有「漫遊主角」照相站。只要在螢幕前選定特製漫畫畫框，即可製作出漫畫化圖像，化身漫畫封面主角。並且將圖像分享到社交平台，可獲得商場商戶優惠小冊子乙本，包括該商場的50元購物及50元餐飲優惠券各乙張。

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：馬意文

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