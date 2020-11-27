【清酒新世界@iM網欄】 釀製．十二 火入殺菌法=巴氏殺菌法？

之前我有簡單提及過什麼是火入，今篇有點不一樣，我會深入探討火入及其學名，最後當然會介紹清酒。

在古時使用傳統火入殺菌法稱為（火入れHi-ire），當然這個說法在現代仍適用，在酒瓶的標籤上通常看到 「火入」。傳統的方法是以加熱的方式將清酒中的酵素破壞，酵素即是蛋白質，加熱是阻止及控制酵母繼續發酵或成長，否則會改變清酒原本的味道。未經火入的清酒稱為生酒，也稱為Namazake，有點像啤酒的生啤，酒感一定是最新鮮的，但代價就是很容易變質，陽光、紫外光等因素均會影響到酒質，因此生酒在運送及保存上全程都必須做好低溫控制，所以需要細心的看護！

那火入在現代的學名是什麼呢？根據科學的研究指出，巴氏殺菌法就是日本現代所使用而取代傳統火入殺菌法的方法了。巴氏殺菌統稱為Pasteurisation，在規管上比傳統的有系統，將清酒輸入裝置了金屬管的熱水缸或簡單地將酒瓶放入熱水中，以溫度攝氏65度將清酒加熱約半小時，達到殺菌及防止酵母活躍的目的。有些清酒只會進行一次火入有些則會進行兩次，進行兩次火入分別會在過濾後及装瓶前，但有趣的是不一定要根據這個次序的，例如可以只在裝瓶前而不在過濾後火入。

下一篇我會探討一下清酒為何要用火入，還有怎樣區分火入過的清酒，所以大家就期待一下吧！接下來我要介紹澤姬的「澤姬 下野純米大吟釀」，使用了栃木縣出產的五百萬石酒米，把酒米磨至40%精米步合，再配上鬼怒川伏流水釀造出溫柔醇厚的酒質及細微的味道。這款清酒能夠擁有無限的不同體驗，比如不同溫度清酒所發揮的香氣大有不同，當然相對地味道也不一樣，味道相當優雅但卻複雜，冷飲的時候有濃厚的成熟哈密瓜香味，到了室溫的時候卻轉變為白桃香，更驚喜的是如果熱飲的話菠蘿的香氣會更加突出，曾經有很多人能品嚐到30多款水果香，真的超級神奇！此外，在2017年Fine Sake Awards Japan 得到最高金獎及IWC 金獎，更在全國800種日本酒品嘗評鑒中被著名葡萄酒評論家Robert Parker頒授93的高分數，無論國內國外均屢獲認同！澤姬藏主本身非常熱愛清酒，經常與人分享及交流自己對清酒的看法和經歷，他的名言更是：「Sake is Life!」並會經常掛在口邊，這明確地表示了他對清酒的熱情是無人能匹敵的！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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