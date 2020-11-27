【細味醺徒@iM網欄】清酒混釀新風，抵飲又好飲！

不再鬥低精米部合度

幾年前清酒酒造一窩蜂鬥「低」，說的是鬥低精米部合度。今天您將精米部合度降到11%，我一下子便把它降度8%，之後又有酒造降到7%，這就是著名的Super 7，讀者也可能聽過。誰不知近年已有酒藏做出精米部合低於1%的清酒，可謂「低處未算低」。但是。一如證券行減佣金，減到某個水平後，對用家的吸引力已降，用家更著重酒是否好喝，多於單純追求精米部合度的百分比。更甚者，越低的精米部合度，其實酒的價格更貴，即用戶是付錢買較低的精米部合度。也難怪，一粒酒米磨掉了99%，每枝酒的製造成本當然大增，最終羊毛出自羊身上。

混釀風席捲清酒市場

低精米風稍褪，新風是混釀。喝葡萄酒的朋友聽到Blended，有時會聯想起是較便宜的酒，因為葡萄酒的世界中，Blended有時是將比較便宜的葡萄，與較高價的葡萄混釀，釀出不同味道的酒體。當然，這不能一概而論，好像我也喝過很高質素，價格也不便宜的美國混釀紅酒，而且有些提子不混釀反而會不太好喝的。可是，混釀總是很易令人聯想到溝入平價材料。

澤屋守破離混釀風味破格

日本酒的混釀，其實又不是這回事，它們的做法是把不同的酒米混釀，而混釀的酒米都是上乘的，好像我這次買回來的

澤屋まつもと守破離的其中一枝混釀，便是用了山田穗以及雄町。它還有其他的混釀版本，造出不同的風味。這枝酒，旨味重，很像喝白酒一樣，而收尾則很圓滑豐滿，帶蜜糖甜味，有點像白酒的Riesling, 配搭刺身或熱食的效果也很好，我覺得比相比起釀人九平次的白酒風釀法，它的層次更高，因為它旨味重但不膩。這枝酒，從日本訂回來，連運費大概270元港元左右。這枝酒的精米部合度及日本酒度、酸度都是非公開，這也是不少新派白酒的一貫做法。既然不追求精米部合度，就索性不讓您知道，以免主觀影響對酒的品味。

它還有另一些混釀版本，有機會一定會再買回來試試。至於澤屋這個銘柄，只要您到過日本的串燒店，很多時都會見到它的名釀被放在當眼處，是非常受歡迎而且價格合理的清酒。

混釀結合不同入瓶方式更豐富

除了澤屋，墨廸江酒造也推出了這枝Something Four，這枝所用作混釀的酒米款式更多，共有四款，分別是八反錦、在町、山田錦及五百万石，出瓶方式是生詰，即是在儲藏前曾經進行了一次消毒殺菌，但在裝瓶時則不作此舉動，簡單說是減少了一次高溫消毒，酒的原來風味會保存得更好，但也如生酒一樣，需要冷藏保持品質。

最近事忙，不能經常喝酒，惟有下次再向各位報告澤屋與墨廸江，哪枝較優勝！

作者_醺徒簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

更多細味醺徒@醺徒的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！