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【屋邨網紅@iM網欄】廣招各路人才 如何素人變網紅？

名人薈萃 08:32 2020/11/30

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在剛過去的星期二晚上，鞋佬生活百貨、女鞋國的7位網紅首次齊人聚首一堂，陣容相當鼎盛。回想當初，女鞋國、鞋佬生活百貨由開台，僅得鞋佬1人擔大旗，星期二做完生活百貨，星期五再做女鞋國直播，每周如是，倘若鞋佬有甚麼「冬瓜豆腐」或者回鄉探親，兩個平台便要停止運作，口停錢停。

選擇年輕活力團隊
為了解決這個生意隱憂，鞋佬一直在招聘素人做網紅，時至今日，兩個平台共培育出6位帶貨網紅，成功將素人變網紅的模式複製開去。換句話說，鞋佬可以放大假了，但無奈受疫情影響無得飛！所以粉絲們還是每周都會見到鞋佬在兩個平台做直播。
鞋佬生活百貨會繼續招聘各路人才，特別是素人網紅，很多人認為網紅應該口才很好，對產品的知識好熟悉，懂得捕捉粉絲心理，懂得控制節奏，不會在直播中出現悶場，亦可能是這些誤解令很多人因而卻步。但事實上，沒有人天生就是網紅，鞋佬團隊會提供適當的培訓。嫲嫲、傻強便是一個好例子，嫲嫲由最初鏡頭都不會睇，介紹產品一塌糊塗；傻強亦如此，由開始非常緊張，緊張到忘記台詞，到今日發揮自如；當然也有例外，很少人可以好像女鞋國的「哥哥」，天生有做網紅潛質，一出場便揮灑自如，直播時一句「老婆」已經風靡萬千少婦心。
鞋佬團隊會提供一系列的培訓，但不會改變你自身的性格，只會將你自身性格優點發揮到最大，慢慢鍛鍊出來，所以不要顧慮太多，勇敢踏出第一步。
找工作，大公司學制度，小公司吸經驗，相信大家都認同，但筆者認為更重要是，在選擇工作的時候最應該考慮的是——你所處的團隊。而鞋佬整個工作團隊都非常年輕，非常有活力，加入我們，一定會擦出火花，加上直播行業是本港近年新興行業，加入直播行業代表你走在潮流的尖端。喜歡創新，追求刺激的你一定適合。

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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撰文 : 鞋佬

欄名 : 屋邨網紅

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