【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】What’s in a name? 芝士名怎樣來？

豪達芝士、車打芝士、菲達芝士…… 芝士的中文名字大部分由外語語音直譯而成。對大家來說可能變成一堆沒有實質意思、稀奇古怪的名稱。和酒及火腿一樣,大多數的芝士名字都是以的原產地區命名。但亦有例外,部分酒以葡萄品種命名,部分芝士名字則由奶類品種命名。

▲ Gouda豪達芝士

豪達是荷蘭的一個小鎮。芝士並不是在豪達生產,而在周邊地區的農場。但因為豪達的芝士市集歷史悠久,非常著名,以致附近生產的芝士以豪達命名。

▲ Camembert 卡蒙貝爾芝士 & Brie 布里芝士

卡蒙貝爾芝士及布里芝士同樣是白黴芝士,容易被搞亂,但兩款芝士並不一樣,卡蒙貝爾芝來自諾曼第(Normandie) ,而布里芝士來自法蘭西島 (Île-de-France)的布里。

▲ Cheddar車打芝士

由於車打芝士這個名稱沒有取得PDO認證,所以世界任何地方都可以製造。最原始的車打芝士是在英國森麻實郡(Somerset)的一個小鎮車打(Cheddar)製造。

▲ Feta 菲達芝士

這種著名的希臘芝士名字來自意大利文 “Fetta”,意思是「片」。菲達芝士通常是切成片狀放進橡木桶中熟成。

▲ Monterey Jack蒙特里傑克芝士 及 Colby科比芝士

蒙特里傑克芝士是由一位商人大衛傑克 (David Jacks) 於18世紀在美國加州製造及銷售。而科比芝士則是在美國威斯康辛州中一個同名小鎮製作。兩種芝士都類似車打芝士,而這兩種純天然芝士混合便出現科比傑克芝士(Colby-Jack)!

▲ Stilton 斯蒂爾頓芝士

這種芝士名字來自英國劍橋郡(Cambridgeshire) 的小鎮斯蒂爾頓 (Stilton)。 斯蒂爾頓是一個芝士貿易市場,有趣的是擁有PDO認證的斯蒂爾頓芝士均不是由斯蒂爾頓出產。而是指定於德比郡 (Derbyshire)、 諾丁漢郡(Nottinghamshire)及李斯特郡(Leicestershire) 生產的芝士 。

▲ Cottage Cheese茅屋芝士

茅屋芝士顧名思義是在英國的茅屋中製造,主要是製造牛油後所剩下的牛奶加工而成。這款軟芝士既低脂又含高蛋白。

▲ Roquefort 羅克福芝士

這款是非常著名的法國藍芝士,它是由羊奶製成,而且是第一款取得AOC認證的法國芝士。只有7個生產商可以生產這款芝士,並且於羅克福蘇爾宗河畔(Roquefort-sur-Soulzon)的山洞(Cambalou caves)熟成。

▲ Manchego曼切格芝士

曼切格並不是製造芝士的地方,而是提供奶類的動物品種。曼切格芝士是利用生活在拉曼恰 (La Mancha) 地區的曼切格羊(Manchega)的奶製作的芝士。

▲ Parmigianno Reggiano 帕爾馬芝士

這個芝士之王名稱出自意大利帕爾瑪(Parma)、雷焦艾米利亞(Reggio Emilia)、摩德納(Modena)、曼托瓦(Mantua) 及博洛尼亞(Bologna)。 “Parmigianno”是 意大利文Parma 的形容詞,而 “Reggiano”代表雷焦艾米利亞。

▲ Ricotta瑞可塔芝士

嚴格來說瑞可塔芝士不是芝士,它並非用奶製造,而是用乳清脫水凝固製成。瑞可塔芝士這個名字是意大利文,意思是提煉及再煮。

▲ Brillat-Savarin 布瑞拉特•薩伐侖芝士

這款三重奶油芝士從前稱為 “Excelsior” 及 “Delice des Gourmets” ,於1930年重新命名,向18世紀法國律師及美食作家薩瓦蘭先生(Mr Jean Anthelme Brillat-Savarin)致敬。他曾經寫道: “a dessert without cheese is like a beautiful woman with only one eye”,意思是一款沒有芝士的甜點有如一位美女少了一隻眼睛,美中不足。

▲ Mozzarella莫薩里拉芝士

莫薩里拉芝士來自意大利坎帕尼亞區 (Campania)的拿坡利語。 “Mozza”指切, “mozzare” 指提取自生產過程。傳統的莫薩里拉芝士是由水牛奶製成。

芝士的名字由來非常有趣,每個名字都代表它的故事,了解每種芝士的名字亦有助我們認識它們的特質及歷史。

更多Cheese is a Lifestyle @ Joey Hau侯浩言的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!